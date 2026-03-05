元AKB48の板野友美が、3月4日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演して注目を集めている。

この日のテーマは「持ち家派VS賃貸派」で、板野は “賃貸派”。17歳のとき、初めて賃貸のマンションに住んだという板野。だが、住み始めてみると、「ドヨンとして “気” が悪い」ことに気づき、そのまま横浜の家に帰ってしまったという。その経験から、「賃貸だと引っ越せる」というメリットを説明した。

そんな板野が住むマンションの家賃は200万円超。夫・高橋奎二と折半とはいえ、あまりの高額にMCの上田晋也ら出演者たちは唖然。

板野は「私も家を買うか悩んだんですけど、この広さの物件を買うとなると10億円とか20億円とかするので」と、賃貸にしている理由を説明。部屋の内部のVTRが流れると、まるでモデルルームのような整然とした様子に、スタジオは騒然となった。

出演者たちが特に驚いたのは、板野のクローゼットが紹介されたときだった。壁一面が棚になっており、そこには高級ブランドのバッグがズラリ。エルメスのバーキンやケリーバッグなど高級ブランドがいくつも並んでおり、上田も思わず「これエルメス本店だろ？」とツッコミを入れたほどだった。

今の家がかなり気に入っているようで、いろいろな物件をみても「いいマンションがあまりない。結局、うちのマンションが一番いい」と自慢する板野。

3億円の自宅を購入した “持ち家派” の鈴木奈々が「家賃を200万円も払うなら買っちゃったほうがいいんじゃない？」と疑問を呈すると、板野は「会社の事務所としても使うので、（家賃の一部は経費になり）節税にもなる」と説明した。

板野は、2025年9月に『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演。自宅が東京都内の高級マンションで面積は220平米、家賃は110万円以上であると語っている。

「板野さんは2013年にAKB48を卒業。2021年にヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、同年第1子を出産しています。現在はタレント業だけでなく、アパレルブランドなど2社を経営する実業家でもあります。

夫の高橋投手は、2023年のWBCで日本代表に選ばれ、優勝に貢献。今期の推定年俸は4600万円です。旦那さんがプロ野球選手で、チームを移籍する可能性もあるので、賃貸というのは合理的なのかもしれません」（芸能記者）

「ここがいいと思ったところ（の家賃）に稼ぎを合わせていく」と語った板野。夫婦ともども、超高額の家賃が仕事へのモチベーションになっているようだ。