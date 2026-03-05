【Amazon 新生活セール】コールマンのアウトドアグッズが最大64％OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。

3つの明るさモード搭載。テントに吊るせるLEDハンギングライト

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」

荷物も運べるタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」

極上のリラックスタイムを堪能できるリクライニングチェア

アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア

軽く持ち運びしやすい、コンパクトなアルミテーブル

横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート

3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋

バルブを全開にすれば自動で膨張。厚さ10cmのエアーマット

キャンプやバーベキューにも。仕切りがあって使いやすいスパイスボックス

気軽にティーブレイクが楽しめる。熱効率が高いアルミ製のケトル

クラシックなティアドロップ型。25L容量のバックパック

豊富なカラー展開。15L容量でコンパクトなバックパック

メインコンパートメントに加え、複数のフロントポケットを装備

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード

インナーサイズ220×200cmでゆったり使えるスクリーンシェード

人気のクーラーボックス 350ml缶が6本入るサイズ

保冷力1日。500mlペットボトルが16本入るクーラーボックス

有害物質が発生しにくい「エコクリーン」4L

