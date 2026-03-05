【Amazon 新生活セール】コールマンのアウトドアグッズが最大64％OFFに
今回は、LEDハンギングライトや焚き火台、チェアなど「Coleman（コールマン）」の商品をご紹介。これからのアウトドアシーズンに向けて、お得に揃えておくチャンスです。
3つの明るさモード搭載。テントに吊るせるLEDハンギングライト
コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電
3,960円 → 2,855円（28%オフ）
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235
8,690円 → 6,285円（28%オフ）
荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」
荷物も運べるタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」
極上のリラックスタイムを堪能できるリクライニングチェア
コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能
12,980円 → 10,489円（19%オフ）
アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア
軽く持ち運びしやすい、コンパクトなアルミテーブル
Coleman(コールマン) テーブル コンパクトアルミテーブル 軽量 簡単組立 2000038844 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 折りたたみ ローテーブル アルミ合金 収納ケース付き 耐荷重10kg ソロキャンプ
4,073円 → 3,624円（11%オフ）
横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート
Coleman(コールマン) シート マルチグランドシート 210W 約190×160cm ツーリングドームST・LX対応 アウトドア キャンプ テント用 コンパクト 厚手 防水 耐水
4,400円 → 3,284円（25%オフ）
3層構造になっており、組み合わせ次第で一年中快適に使える寝袋
バルブを全開にすれば自動で膨張。厚さ10cmのエアーマット
Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピーク/コンフォートインフレーターマットハイピーク/シングル/ダブル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災 Coleman(コールマン) キャンパーインフレーターマットハイピークシングル 自動膨張式 エアーベッド 収納ケース付 キャンプ アウトドア 高反発 厚手 折りたたみ 体圧分散 腰痛 フェス 厚手10? 車中泊 来客用 防災
17,490円 → 9,975円（43%オフ）
キャンプやバーベキューにも。仕切りがあって使いやすいスパイスボックス
Coleman(コールマン) 調味料入れ スパイスボックス キャンプ アウトドア バーベキュー BBQ 収納 持ち運び 軽量 簡単 大容量 小分け
2,530円 → 1,681円（34%オフ）
気軽にティーブレイクが楽しめる。熱効率が高いアルミ製のケトル
Coleman(コールマン) ケトル パックアウェイケトル 0.6L キャンプ 2000010532 アウトドア BBQ バーベキュー 焚き火 湯沸かし 持ち運び 車載 携帯 持ち運び 直火
3,190円 → 2,269円（29%オフ）
クラシックなティアドロップ型。25L容量のバックパック
[コールマン] ウォーカー25 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 25L 通勤 通学 ビジネス 軽量
7,590円 → 4,882円（36%オフ）
豊富なカラー展開。15L容量でコンパクトなバックパック
[コールマン] ウォーカー15 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 15L 通勤 通学 ビジネス 軽量 小さめ
5,830円 → 3,809円（35%オフ）
メインコンパートメントに加え、複数のフロントポケットを装備
Coleman(コールマン) ウォーカーポーチ メンズ レディース ユニセックス ウエストバッグ ショルダーバッグ 2WAY 2L コールマン(Coleman) ウォーカーポーチ メンズ レディース ユニセックス ウエストバッグ ショルダーバッグ 2WAY 2L
3,781円 → 2,791円（26%オフ）
パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード
インナーサイズ220×200cmでゆったり使えるスクリーンシェード
コールマン(Coleman) スクリーンシェード テントピクニック キャンプ Coleman(コールマン) ファミリースクリーンシェード（グレージュ）
14,500円 → 5,276円（64%オフ）
人気のクーラーボックス 350ml缶が6本入るサイズ
保冷力1日。500mlペットボトルが16本入るクーラーボックス
【限定モデル】 コールマン COOLER 16QT AP20 LIGHT GRAY JAPAN (2000036784) キャンプ ハードクーラー Coleman
6,980円 → 4,290円（39%オフ）
有害物質が発生しにくい「エコクリーン」4L
コールマン(Coleman) エコクリーン 4L Coleman(コールマン) ホワイトガソリン エコクリーン4L 170-6760
4,400円 → 3,400円（23%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
