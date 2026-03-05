「あっ、内川さん！」

【もっと読む】侍J郄橋宏斗サイドがドジャースと“濃厚接触”！来オフ移籍は「十分ある」の怪情報

京セラドームでの強化試合前のことだ。

大谷翔平（31=ドジャース）が球場内のウエートルームからクラブハウスへ足早に移動していた。途中、解説の仕事で訪れ、前を歩いていた元横浜、ソフトバンクの内川聖一氏を追い越す形となったが、それに気づくや、「内川さん！」と声を上げ、クルッと踵を返した。

その瞬間、スパイクを履いていた大谷は、ツルツルの床に足をとられた。床が傷つくほど激しく足を滑らせたものの、持ち前の身体能力で瞬時に体勢を整え、転倒を回避。

「おー、あぶない、あぶない！」

周囲にいた関係者が肝を冷やすのを横目に、内川氏のもとに駆け寄る大谷。内川氏は「大丈夫？」と心配しきりだったが、「はい、ご無沙汰してます」と爽やかに両手で握手。これには内川氏も「一応、現役で対戦相手としてやってたとはいえ、そんなに面識はないんですけどね……。まあでも、子供に『大谷と握手した』って自慢できるわ」と満面の笑みだった。

大谷といえば、いくら実績ある大物OBであろうと、無愛想なことで知られている。日本ハムや日本代表で同じ釜の飯を食った相手はともかく、そのOBが解説や評論の仕事をしている場合は、仕事に利用されることを警戒してか、挨拶されても会釈すらしないケースが多いという。

そんな大谷が「特に面識がない」という内川氏に、足を滑らせながら挨拶に向かう姿に、目を白黒させた関係者は少なくなかった。

それでなくとも大谷は、2月末に名古屋でチームに合流して以降、かねて面識のあるチームスタッフと再会するや、自ら「ご無沙汰しています。ボクのこと覚えていますか？」と声をかけるだけでなく、一般人のイベントスタッフに対しても、「こんちは」と挨拶する姿が見られる。

選手間でも積極的にコミュニケーションを図ろうとしている。

投手の北山亘基（26=日本ハム）に対して、セレブレーション（祝福ポーズ）を決めろと指令。北山が考案した「お茶ポーズ」が定着しつつあるが、大谷本人は昨4日の記者会見で、その意図について、「特に北山を指名した意味はないですが、真面目でおとなしくて、僕自身も気を使われるのがイヤなタイプなので、気軽に話せたらいいなという思いで伝えました」と明かした。

日本ハム時代の先輩である近藤健介（32=ソフトバンク）はこの日、前回大会時との印象の違いについて、こう言った。

ユニクロのスーツで新幹線移動

「前回大会ではだいぶ久しぶりに一緒にやりましたけど、今回は前回出ている選手もいますし、前回よりはみんなとある程度は打ち解けていると思う。翔平も年齢が上の方になって、自覚が出てきたんじゃないかなと思います」

図らずも、同い年の鈴木誠也（31=カブス）は、阪神との強化試合後のお立ち台で、大阪で行われた食事会での大谷の様子について、こう言った。

「最初は大谷様にみんな緊張しちゃってなかなか話せなかったので、『同じ人間なんだよ』って後輩たちに伝えた。凄くチームがいい雰囲気になると思う、いい大会になると思う」

さる放送関係者は言う。

「前回大会時の大谷は、近寄りがたい雰囲気を醸していた。前回から2大会連続で出場する宮城に『ため口を使っていいよ』と声をかけるなど、それなりに気を使ってはいたものの、自分のルーティンが確立されていることもあり、食事も普段の行動も自分中心。挨拶にきた人物に『ダレだったっけ？』とそっけない態度をとることもあった。新幹線の移動に難色を示し、スーツもチームがパートナー契約を結ぶブランドではなく、自身が契約する『ヒューゴボス』を着て移動した。まして大谷はエンゼルスでプレーしていた時とは違い、今はドジャースでワールドシリーズ連覇を達成、メジャートップ級のスーパースターになった。侍ジャパンに溶け込めるのか、むしろチーム内で浮いてしまわないか、選手間でも懐疑的な見方があったのは確かです」

しかし今回は前回以上に自ら目線を下げ、周囲とフランクに接しようと心がけているように見える。

「当初は『絶対に着られない』と言っていたチームの『ユニクロ』の濃紺スーツを着て新幹線移動。これには多くの関係者が驚いています。普段から気兼ねなく接する鈴木が、他の選手とのクッション役になってくれているのも大きいと思う。いずれにせよ、大谷自身、周囲から過剰に気を使われることなく、プレーできる環境を整えたいのは、間違いありません」（前出の放送関係者）

この日は、大阪から本戦が行われる東京へ移動。SPなど8人もの護衛が付く異例のVIP待遇だった。

6日に台湾との初戦を迎える侍ジャパン。“大谷の豹変”が世界一連覇への追い風になるか。

◇ ◇ ◇

侍Jの周辺では「中日・郄橋宏斗が来オフにもドジャース入りする」という憶測が飛び交っている。さる2月28日、バンテリンドームナゴヤには、ドジャースの副社長、スカウト責任者らが訪れた。そんな彼らと試合中に話し込む日本人がいて…。いったい何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。