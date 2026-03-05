JO1、デビュー6周年生配信で“しまじろう”と「ハッピー・ジャムジャム」ダンス披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月4日、デビュー6周年を迎えたJO1が、公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施。“お友達”として「しまじろう」がサプライズで駆けつけるなど、和やかな雰囲気のなか配信が行われた。

■メンバーがドーム公演のセットリスト、演出について少しだけネタバレ！

生配信内では、ファンネーム”JAM”にちなんで、食べたジャムの味を当てる“効きジャム”ゲームを実施。にぎやかに盛り上げた。

また、2025年12月11日の結成6周年記念日にデジタルリリースされた、アニメ『しまじろう』の定番曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」を披露。サプライズで駆けつけた“しまじろう”とともにダンスを披露するなど、見どころたっぷりの配信となった。

メンバーは、4月に東京ドーム、京セラドーム大阪で開催する『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』についても言及し、ライブに込めた想いや、セットリスト、演出について少しだけネタバレ。生配信を視聴していたJAMは、メンバーのコメントをもとにセットリストやユニット構成の予想で盛り上がりを見せた。

生配信の締めくくりには、メンバー一人ひとりがJAMへ感謝のコメントを寄せ、「ドーム公演、楽しみにしてください！」と挨拶。4月に控える『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』への期待を高めた。

JO1は、生配信終了後、24時から放送の『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』にメンバー全員で出演。さらに、7月に全国公開されたドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』のBlu-ray＆DVDも発売されるなど、様々な展開を通じてJAMとともに6周年の記念日を祝った。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-」』

