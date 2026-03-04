犬と猫とを比べたときに、猫の方が気まぐれで人になかなかなつかない印象を抱く人は多いのではないでしょうか。ただ、中には、飼い主にくっついたり甘えたりする猫もいます。その場合、飼い主を信頼しているのでしょうか。獣医師の椿直哉さんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…」 これが猫が飼い主を信用していないときに示す“態度”です！

猫によって愛情表現が異なる

Q.ネット上では「猫は犬よりも人を信頼しにくい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。

椿さん「私自身は、必ずしもそうとは思っていません。よく『犬は従順で、猫は気まぐれ』とか『ツンデレ』みたいに言われることがありますが、どちらかというと人間側のイメージが先行している部分も大きいのかなと感じます。実際には、猫もちゃんと人との関係性を作る動物です。ただ『表現の仕方が犬とは違う』というだけだと思います。

同じ品種であっても、性格や行動パターンは本当に個体差が大きいです。人が好きで積極的に甘える猫もいれば、距離を保つ方が安心する猫もいます。そういう意味では、『猫はこういう動物』とひとくくりにはできないというのが正直なところですね。

一方で、犬と猫では愛情表現の違いはあると思います。犬はアイコンタクトを強く使う動物ですが、猫の場合は『近くにいる』『同じ空間で落ち着いている』といった形で信頼を示すことも多いので、その違いは理解してもらえるといいかなと思います」

Q.猫が飼い主の膝の上に乗ったり、くっついたりすることがあります。これは飼い主を信頼している証拠なのでしょうか。

椿さん「信頼している行動の一つではあると思います。猫は安心できる場所を選ぶため、その結果として飼い主さんの膝の上を選んでいるというケースは多いですね。

ただ、膝に乗らないからといって、信頼していないというわけではありません。ここはすごく誤解されやすいところです。猫と飼い主との距離感は、その家庭や猫の性格によって違います。私自身も複数頭飼っていますが、膝に乗る猫もいれば、隣に座るだけの猫もいますし、少し離れたところにいるのが落ち着く猫もいます。それぞれの猫にとって“ちょうどいい距離”があって、その中で関係性を作っている、というイメージですね。

膝に乗る子の場合は、『なでてもらえる』『安心できる』『暖かい』といった理由で、心地いい場所として選んでいることが多いと思います」

Q.猫が飼い主を信頼していない場合、どのような態度を示すことがあるのでしょうか。その場合、どのように接するのが望ましいのでしょうか。

椿さん「分かりやすい行動としては『近づかない』『逃げる』『距離を取る』『触ろうとすると避ける』といった反応ですね。あとは、猫はしっぽの動きでも感情がある程度読み取れます。しっぽが上がっているときは比較的リラックスしていて友好的、逆に下がっていたり、体に巻き付いていたりするときは、不安や警戒がある状態が多いです。

機嫌が良くないときに無理に触ったり追いかけたりすると、余計に関係が悪くなることがあります。こういうときは、“何もしない”というのも大切な対応です。時間が経って落ち着くのを待つのも一つですし、一時的に機嫌が悪そうな場合は、おもちゃやおやつなどで気をそらすのも一つの方法かもしれません」

＊ ＊ ＊

人間もそうであるように、人と触れ合いたい猫もいればそうでない猫、遠くにいるだけで満足する猫など、タイプが異なります。それは一つの「個性」であって、猫の個性とうまく向き合って関係性を築けていけたらいいですね。