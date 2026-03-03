明るくすれば若く見える？40代・50代が陥りやすい“黄み強すぎヘアカラー”問題
髪色を明るくすれば若く見える。そんなイメージからトーンを上げている40代・50代は少なくないはず。確かに暗すぎるカラーは重く見えがちですが、明るくしても黄みが強く出すぎると、かえって顔色がくすんで見えることがあります。若返りを狙ったはずの明るさが、逆効果になるケースは少なくないのです。
黄みが前面に出ると、肌のアラが強調される
明るめのブラウンやベージュでも、黄色みが強いと、肌の赤みや影が目立ちやすくなります。
特に頬や目元の影と重なると、顔全体が疲れて見えることも。髪だけが浮いて見えたり、色が強調されすぎたりするのは、トーンよりも色味のバランスが崩れているサインです。
今っぽい大人のヘアカラーは“透明感と落ち着き”の両立
今っぽい大人のヘアカラーは、ただ明るいのではなく、透け感と少しの深みを含んだ色設計が基本です。
黄みを抑えたグレージュや、ほんのりラベンダーを感じるブラウンは、髪にやわらかさを出しながら肌とのなじみも整えます。若見えは明るさではなく、色味の選び方で決まります。
髪を明るくすること自体が悪いわけではありません。ただし、大人世代のヘアカラーは“どの色味でどれだけ明るくするか”が重要です。もし髪色に違和感があるなら、トーンを上げる前に、黄みの強さを見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
