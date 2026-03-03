彬子女王の皇室エッセイ　池辺葵が漫画化『マンガ 赤と青のガウン』2026年3月に刊行

『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』（原作：彬子女王／漫画：池辺葵／新潮社）が2026年3月25日に刊行される。

【写真】彬子女王『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』

累計発行部数43万部を突破した彬子女王殿下による人気エッセイ『赤と青のガウン』（PHP文庫）。本作を原作とし、漫画家・池辺葵の手によって新たな形で描かれる、「小説新潮」好評連載中の『マンガ 赤と青のガウン」が単行本として発売。3月2日に本書のカバーデザインが発表された。

女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たちーー英国での苦しくも輝かしき青春を『ブランチライン』の池辺葵による繊細な筆致で描き出す。

連載当初、原作者である彬子女王殿下本人も「命を吹き込むとはこういうことなのかと、ぞくぞくした。」とコメント。書籍には彬子女王殿下による特別エッセイも収録予定。

本書の刊行を記念し原作者である彬子女王殿下と、原作ファンでもある文芸評論家の三宅香帆による対談イベントの開催が決定。2026年3月25日（水）14時よりジュンク堂書店池袋本店 9階イベントスペース（東京都豊島区南池袋2-15-5）にて開催されるほか、オンラインでの視聴チケットも発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）