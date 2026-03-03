「魅力的」英古豪の日本人MF獲得説が再燃。出番激減の日本代表ボランチが退団で“玉突き移籍”の可能性も「信頼できる選択肢が必要」
スポルティングの日本代表MFの去就が注目されている。
現在30歳の守田は、2022年夏のスポルティング加入からこれまで、チームの主力としてプレーしてきた。現行契約は今シーズン終了までとなっており、ポルトガルメディア『A Bola』によれば、クラブはすでに後継者探しを本格化させているという。
これを受けて、英メディア『Sport witness』は、「リーズにとって魅力的な取引だ。スポルティングが彼抜きでの将来を計画していることから、守田はフリーで獲得できる」とし、昨夏にも関心を示していたリーズの“守田獲得説”が再燃する可能性を伝えている。
「リーズは信頼できるMFの選択肢を必要としている。リーズの守田に対する関心と彼が長年、プレミアリーグでのプレーを望んでいることを考えれば、夏の移籍市場が近づくにつれて、この状況は注目に値するだろう」
そんなリーズには、守田と同じポジションの日本代表MF田中碧が所属しているが、今シーズンは出番が激減。直近のリーグ戦５試合で出番がなく、今夏の退団も噂されている。
もし守田のリーズ移籍が実現すれば、日本代表MF同士の“玉突き移籍”が起こる可能性もありそうだ。
