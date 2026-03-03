上関町は一般会計の総額がおよそ34億円となる新年度当初予算案を発表しました。



町内での結婚・子育て支援などに力を入れていくほか、中間貯蔵施設に関連する交付金1億4000万円を、町営施設の管理費などに充てるとしています。



上関町の新年度予算の一般会計の総額は34億3900万円で今年度当初予算を0.4％上回っています。



新規事業としては、上関町に婚姻届けを提出した夫婦への祝い金支給費に50万円、町独自のマッチングイベントの運営費に35万円、第3子以降が生まれた世帯への祝い金支給費に100万円などを計上。





深刻な人口減少への対応策として移住定住対策に力を入れていく方針です。また、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地可能性調査が開始して以降に受け取ることが出来る国の交付金は、一般会計、特別会計合わせて限度額となる1億4000万円を計上。町営施設の管理費や学校給食の調理業務委託料などに充てる方針です。また、上関原発建設計画に関する交付金は限度額の7800万円のうち、3990万円を計上。道の駅駐車場の改修工事費や小学校校舎・体育館のLED改修工事関連費などに充てていて残りの額については9月議会に補正予算として上程するとしています。新年度予算案は今月9日に開会する上関町議会で審議されます。