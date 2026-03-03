足柄牛ステーキ丼が絶品！　箱根・宮ノ下の居酒屋で味わう地元の美味

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下の居酒屋『いろり家』です。

ランチも夜も◎ 足柄牛のステーキが絶品

ステーキ丼が絶品な『いろり家』。きめ細かなきれいな赤身に噛み締めるととろける旨みの足柄牛に、箸が止まらん。

足柄牛のステーキ丼（ランプ）1800円

『いろり家』足柄牛のステーキ丼（ランプ） 1800円 ステーキ丼はほかにロース（2200円）もあり、塩、わさび、おろしポン酢、自家製甘だれで

宮ノ下『いろり家』

［店名］『いろり家』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下296

［電話］0460-82-3831

［営業時間］11時半〜13時半LO、18時〜21時LO

［休日］木

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩13分

