足柄牛ステーキ丼が絶品！ 箱根・宮ノ下の居酒屋で味わう地元の美味
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下の居酒屋『いろり家』です。
ランチも夜も◎ 足柄牛のステーキが絶品
ステーキ丼が絶品な『いろり家』。きめ細かなきれいな赤身に噛み締めるととろける旨みの足柄牛に、箸が止まらん。
足柄牛のステーキ丼（ランプ）1800円
『いろり家』足柄牛のステーキ丼（ランプ） 1800円 ステーキ丼はほかにロース（2200円）もあり、塩、わさび、おろしポン酢、自家製甘だれで
宮ノ下『いろり家』
［店名］『いろり家』
［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下296
［電話］0460-82-3831
［営業時間］11時半〜13時半LO、18時〜21時LO
［休日］木
［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩13分
撮影／貝塚隆、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、夜の居酒屋メニューの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。
『おとなの週末』2025年12月号