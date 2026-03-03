給料が増えれば、暮らしは豊かになる――私たちはそう信じがちだ。だが、身近な食材であるシイタケの価格の変遷をたどると、給料と暮らしの関係が決して単純ではないことが見えてくる。なぜ、かつては高級品だったシイタケが、いまでは気軽に買える存在になったのか。そこに隠されているのは、賃金や物価を超えた「本当の豊かさ」の正体だ。本稿では、日常の食卓を手がかりに、私たちの生活が何によって豊かになってきたのかを読み解く。※本稿は、社会的金融教育家の田内 学『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。

賃金は上がったが

生活は苦しくなった

仕事は本来、手段であって目的ではない。豊かさとは何か。今改めて、その問いに向き合うときがきている。

生活が豊かになったと実感するわかりやすい瞬間は、給料が増えたときだろう。ただし、物価がそれ以上に上がれば意味はない。2022年頃からようやく給料が増え始めたが、物価高に追いつかず、むしろ生活は苦しくなっている。

しかし、長い目で見ると私たちの暮らしは確実に豊かになった。1920年から2020年の100年間で、食費は2280倍に上昇したが、給料（大卒初任給）はなんと5000倍にも増えた（注1）。

