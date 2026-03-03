15分で今日の晩御飯 鶏豆腐そぼろ丼【材料】（2人分）豆腐 1/2丁鶏ひき肉 100g<合わせ調味料>酒 大さじ 2しょうゆ 大さじ 1みりん 大さじ 1/2ショウガ汁 少々ご飯(炊きたて) お茶碗 3~4杯刻みネギ 大さじ 2七味唐辛子 適量【作り方】1、豆腐は軽く水洗いして水気を切り、中火で熱したフライパンに手で崩しながら入れて炒る。豆腐の水分が飛び、ポロポロになれば鶏ひき肉を加え、再びポロポロになるまで更に炒る。2、＜合わせ調味料＞を加え、水分が少なくなるまで炒め合わせる。3、器にご飯をよそい、2をのせて、刻みネギと七味唐辛子を散らす。