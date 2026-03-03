ヘルシーなのにちゃんとおいしい！【鶏ひき肉×豆腐】の絶品レシピ8選〜つくね・餃子・そぼろも♪
鶏ひき肉×豆腐は、低脂質・高タンパクのヘルシーコンビ。健康志向の方や、体作りを意識している方にとってはおなじみの食材ではないでしょうか。いずれもお手軽価格で手に入るのが大きな魅力です。
今回は、鶏ひき肉×豆腐の絶品レシピ8選をご紹介。カロリーは控えめながら、大満足のメニューばかりです。
淡白になりがちな2つの食材をおいしく調理するコツも要チェックです。
■【丼もヘルシーに】15分で今日の晩ごはん 鶏豆腐そぼろ丼
ごはんとそぼろは言わずもがな相性抜群。ショウガがほんのり香り、あっさりと食べられます。豆腐は水気をしっかり切り、フライパンで水分を飛ばすように炒めると、味の入りが良くなりますよ。
■【「おいしい！」の声多数】鶏ひき肉×豆腐レシピ7選
いつもの餃子にひと工夫加え、カロリー控えめに仕上げます。肉ダネに木綿豆腐を1丁混ぜ込むことで、罪悪感なくたくさん食べられるのがうれしいポイントです。タケノコやシイタケの食感がアクセント。レシピのつけダレのほか、ポン酢でもおいしいです。
低カロリーでありながら、お腹がしっかりと満たせる肉団子スープは、ダイエットや夜食にも最適。一皿で野菜やキノコも摂れて、栄養バランスも抜群です。肉団子の旨みがスープに溶け出すため、少量の調味料でしっかりと味が決まります。
鶏のももひき肉を使用した、プリプリと弾力のあるチキンバーグ。冷凍保存でストックすると、忙しい時に大助かりです。材料を混ぜた直後は生地が若干ゆるく感じますが、冷蔵庫で寝かせることで成型しやすい固さに。シンプルな塩味なので、タレを選ばず楽しめますよ。
淡白な鶏ひき肉と香り豊かなニラのコラボがたまらない一品です。豆腐は、なめらかな食感が好みなら絹ごしを、ボリュームを出すなら木綿を選ぶと◎。一度食べるとやみつきになりますよ。
あんかけが体を芯から温めてくれる、寒い時期にぴったりの一皿。水溶き片栗粉は、一度火を止めてから入れるとダマになりにくく、均等にトロミがつきます。仕上げに刻みネギを添えて、彩り良く仕上げましょう。
豆腐入りのつくねを大葉でふんわりと巻いた一品。一口頬張ると、大葉の爽やかな香りが口全体に広がります。肉ダネには片栗粉も混ぜ込むことで、パサつき防止に。見た目もきれいなので、お弁当の彩りにもなります。てりやきのタレをからめたアレンジもおすすめです。
外はパリパリ＆中はしっとりのコントラストがくせになる、ユニークなはさみ揚げです。餃子の皮2枚で具材をはさみ、まわりを小麦粉のりで留めるだけなので、包む作業もラクラク。おかずにはもちろん、お酒のおつまみにもイチオシです。
■鶏ひき肉×豆腐はメリットがいっぱい！
肉団子・チキンバーグ・つくねのような「肉ダネ系」の料理では、鶏ひき肉に豆腐を混ぜ込むことでパサつかず、ふんわりとした仕上がりになります。さらに、かさ増しになるメリットも。
また、ショウガや大葉といった香味野菜を合わせれば、あっさりながらも味わい深い一品になります。
手軽でヘルシー、家計にもやさしい鶏ひき肉×豆腐レシピ。ぜひ日々の食卓に取り入れてみてくださいね。
(Lily-bono)
