『ポール・マッカートニーの日』が制定 1990年3月3日の初来日公演にちなみ
一般社団法人日本記念日協会が、3月3日を「ポール・マッカートニーの日」に制定した。「3月3日」は1990年（平成2年）に開催されたポールの初来日公演の、東京ドーム公演初日に由来するもの。
【写真】ポール・マッカートニーの日記念日登録証
グループとしては1966年にザ・ビートルズでの来日はあったが、この時がソロとしては初のポールの日本公演だった。ポールの来日をザ・ビートルズ来日から24年間待ち望んできた当時のファンにとっては、まさに長年の夢がようやく叶った東京ドームでの6公演だった。幻となった1980年の来日公演についてはPrimeVideoで配信中の最新ドキュメンタリー映画『マン・オン・ザ・ラン』で経緯が赤裸々に描かれている。
この「ポール・マッカートニーの日」制定を記念し、1990年3月3日のポール・マッカートニー東京ドーム公演のセットリストを再現したプレイリスト「THE SETLIST PAUL McCARTNEY」が公開された。当時の最新アルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の楽曲や、ウイングスのヒット曲、ザ・ビートルズの名曲までたっぷりと収めた内容で、聴きごたえある内容となっている。
また、本日午後9時からYouTubeでポール・マッカートニーの特別番組が配信される。彼の人気楽曲のライブ映像やMVが約80分にわたって配信され、輝かしいキャリアを振り返ることができる内容となっている。
