過剰設計の水準にあった錆びやすいボディザ・ビートルズが世界を湧かせる前、英国の自動車ブランドは上級サルーンでしのぎを削っていた。ジャガーやベントレーに劣らない華やかさを、フォードやヴォグゾール（英国オペル）は市民へ提供した。今回取り上げる、今はなきハンバーも。【画像】著名人に選ばれたハンバーホーク・エステートとスーパースナイプ同時期のUK車たち全140枚4気筒エンジン版はホークで、格上の6気筒版は