◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラＤ）

チーム最年長の菅野智之が6回から3番手で登板。四球を与えたが、結果的に2回を打者6人で終える完璧な内容だった。

先頭打者にいきなり四球を与え、前の投手が踏み込んだ後で左足を滑らせる場面もあった。「イニングの途中から投げたことないんで」と照れ笑いを浮かべたが、すぐに対応。宗を二ゴロ併殺に仕留めると、その後は走者を許さなかった。

「キャッチャーとのコミュニケーションだったりとか少ない実戦なので、僕のボールを知ってもらうのが大事」といい、自分からピッチコムで球種を捕手に送る場面もあった。

前日には焼肉店で大谷翔平らメジャー組が合流して侍ジャパンメンバーの決起集会を開催。吉田正尚が「菅野さんゴチです」とSNSで報告していた。

菅野は「支払いは僕がしました。“大後輩”の前で、ちょっとの額ですけど、払わしてもらいました。いい感じでワイワイなっていましたし、こういう機に一致団結して本戦に臨めれば。よかったです」と、球場外でも“兄貴分”を務めていた。