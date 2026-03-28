中日は２７日の広島戦（マツダ）で延長１０回、５―６でまさかのサヨナラ負け。９回４点リードでマウンドに上がったアブレウが追いつかれると、延長１０回に６番手・勝野が勝田にサヨナラ打を浴びて勝てたはずのゲームを落とした。試合後の中日には重苦しい空気が漂ったが、さらに痛かったのがＷＢＣで大活躍した?代役守護神?がわずか１試合で一軍からいなくなることだ。アブレウはカリステとルイス通訳に両脇を支えられて帰り