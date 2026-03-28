◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2DeNA(27日、横浜スタジアム)初陣で勝利を飾ったヤクルトの池山隆寛監督が、試合後にインタビューに応じ喜びを語りました。池山監督は開口一番「いやぁしびれるね。最後は神頼みでお願いしますと目をつぶった」と緊迫した展開での勝利に喜びを語ります。1点差の終盤、8回、9回とランナーを許し「嫌な展開だったが、そのあとよく踏ん張ってくれた」と選手らを称賛しました。この接戦での1勝は、池