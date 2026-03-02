¡Ö¥Ð¥¤¥ª°¦¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¼íÌî±Ñ¹§¤«¤éÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Þ¤Ç¡¢°Û¿§¤Î¥²¥¹¥È¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¥é¥à¡£º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥×¥³¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Î´°À®ÈäÏªÈ¯É½²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ä¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¶²ÉÝ¡¢¶½Ê³¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÇú¾Ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡È½Ëº×¡É¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡1¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö²¹ÅÙº¹¤Î°ã¤¦¥Û¥é¡¼¡×¤òÂÎ´¶
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÉÊÀî ¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Î´°À®ÈäÏªÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¡¢ËÜºî¤Ç¥ì¥ª¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥í¥Õ¥È¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥Õ¥¡¥óÎò30Ç¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±§ÆâÍüº»¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î2·î20Æü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡¢ÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÀ¾¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È·§ß·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·§ß·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¡ÖÈ©¤ÎÉ½¸½¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏËÜºîÆÈ¼«¤Î¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ì¥ª¥ó¤È¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö²¹ÅÙº¹¤Î¤¢¤ë¥Û¥é¡¼¡×¤ò1¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Î»ëÅÀ¤ò°ì¿Í¾Î¡ÊFPV¡Ë¤È»°¿Í¾Î¡ÊTPV¡Ë¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö°ì¿Í¾Î¤ÏË×Æþ´¶¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡£ÉÝ¤¹¤®¤Æ¿Ê¤á¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»°¿Í¾Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·¤Ï°Â¿´´¶¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼íÌî±Ñ¹§¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¥ê¥¢¥ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¡×¾õÂÖ¡©
Â³¤¤¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¶²ÉÝ¤Î°Ì´¥»¥Ã¥È¡×CM¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤ÈÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×¤È¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¹¤«¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£MC¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö²ÈÂ²¤Ë¡Ê¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥óÌò¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æº£ºî¤Ç¥²¡¼¥àÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥¹Ìò¤Î´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£
¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¼«Á°¤Î¡Ö¥ì¥ª¥óT¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö1ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤ÎËèÆü¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ©Àï¡£ÀèÆü¤âçõ¼í¤ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬çõ¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä³ÊÆ®¤ÎËèÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ô¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Î²ñ¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤â¡ÖËÍ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·ã¤·¤¯Æ±°Õ¡£È¯É½²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬¡£
¢¡¹ë²Ú¶¦±é¡ª ´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡ß¿¹ÀîÃÒÇ·¤ÎÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³
ÃæÈ×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤È¿¹Àî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ±¤¸¸½¾ì¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î±§Æâ¤µ¤ó¤È¼íÌî¤µ¤ó¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÍÍ¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëMC¤Î±§Æâ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³ú¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤µ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¼íÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¤¤Æ¤Æ¤Æ¤Æ¤Æ¤Æ¡ª¡×¡Ö¥ê¥í¡¼¥É¡¢¥ê¥í¡¼¥É¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤ä´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤â¡Ö³ú¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡ÖÅÝ¤·¤ÆÅÝ¤·¤Æ¡ª¡×¤È±þ±ç¡Ê¡©¡Ë¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éÉð´ï¤Î¾ÃÌ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡£¥×¥ì¥¤½ªÎ»¤Î¹ç¿Þ¤¬½Ð¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÎ¥¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÃæÆÇÀ¤òÇ®ÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶²ÉÝ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ó¿´¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¡£¥ì¥ª¥ó¤¬·Þ¤¨¤ë²áµîºÇÂç¤ÎµçÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¥°¥ì¡¼¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¡£¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤â²æ¤òËº¤ì¤µ¤»¤¿¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¡Ö¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ÊÄÃº²²Î¡Ë¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à
È¯ÇäÆü¡§Àä»¿È¯ÇäÃæ
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§ PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam ¤Û¤«
