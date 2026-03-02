3月2日 発表

スクウェア・エニックスは3月2日、「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」という文書を発表した。

スクウェア・エニックスでは、ウェブサイト「ネトゲ速報（旧FF14速報）」が、「ファイナルファンタジーXIV」スタッフの社会的評価を低下させる内容を含む記事を掲載したことを理由に、管理者に対する発信者情報開示請求を行なった。

さらに、特定された管理者との協議の結果、該当サイトの閉鎖と謝罪文の掲載および解決金の支払いをもって和解が成立したことが報告されている。

「ネトゲ速報」には運営者の名義で、スクウェア・エニックスに対する謝罪文がすでに掲載されている。

「FFXIV」プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏は、「プロデューサーレターLIVE！」などで繰り返し、スタッフへの誹謗中傷を辞めてほしいとモラルに訴えてきたが、今回はとうとう法的手段に訴える形となった。

