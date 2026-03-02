東京駅で買いたい極上スイーツ10選　今のグランスタでしか手に入らない“とっておき”も！

春の東京駅。旅立ちと再会が交差するこの場所に、“ここでしか手に入らない”スイーツが集まった。東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」銀の鈴エリアで、3月1日（日）から5月6日（水）まで開催されているスイーツフェアは、大人の甘い寄り道を誘う。

銀の鈴でしか出会えない、グランスタ限定7商品

「グランスタ東京」銀の鈴エリアの10ショップにて、開催されている「GRAND PATISSERIE（グランパティスリー）」フェア。“時を経ても愛され続ける「本物」の味わいの中から、あなただけの「とっておき」を見つけてほしい”というコンセプトのもと素材を生かしたスイートが集まる。

注目は、ここでしか手に入らないグランスタ限定の7商品だ。

「GRAND PATISSERIE（グランパティスリー）」MAP

限定スイーツは、手土産にも、自分へのご褒美にもふさわしい存在感を放つ。各ブランドの個性が光るラインナップがそろい、銀の鈴エリアがまるで一つのパティスリー街のような賑わいを見せる。

なかには販売条件が設けられた商品もある。『an and an×meiji THE Cacao』の「ホワイトカカオテリーヌ」は数量限定1日30個、期間限定3月下旬まで。さらに『Mr. CHEESECAKE』の「Petit Classic with Berry」も期間限定3月下旬までと、出合える時期が限られている。

グランスタ限定 『an and an×meiji THE Cacao』ホワイトカカオテリーヌ 594円

グランスタ限定 『Mr. CHEESECAKE』Petit Classic with Berry 945円

『shodai bio nature』の「ペタル桜彩華」は販売期間が3月10日（火）〜4月下旬まで。「タルト・パティシエールシリーズ」は販売時間が11時前後〜とが決まっているため、訪れるタイミングも大切だ。また、「奈良県産古都華いちご生バターサンド」は期間限定5月上旬までとされている。

季節限定『shodai bio nature』ペタル桜彩華 120g 4850円

『AM STRAM GRAM nobolyquedaly』タルト・パティシエールシリーズ 1個390円〜

季節限定 『Fairycake Fair』フェアリークリームウィッチ奈良県産古都華いちご生バターサンド 1個460円

パティスリーが競演する春の東京駅

とはいえ、本フェアの魅力は限定商品だけにとどまらない。10ショップそれぞれが趣向を凝らし、“心ときめく、とっておきのスイーツ”を展開する。改札内というアクセスの良さも相まって、出張前のひとときや帰省時の手土産探しにも重宝しそうだ。

今回のフェアのスイーツは「東京駅でしか買えない」という価値を持つ。移動の拠点であるはずの場所が、目的地へと変わる瞬間――そのきっかけになるフェアといえるだろう。

グランスタ限定 『SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエ バイ ヒューモルガン）』The SHIROÉ 3P 842円、8P 2160円、15P 3888円

グランスタ限定 『Brick bake bakers by Pâtisserie ease』ふぃなあんしぇ 1個420円

グランスタ限定 『アトリエうかい』フールセック・アソルティ缶 (8個入)東京駅限定 1缶1600円

『カヌレリテ』カヌレ6個BOX（組み合わせ自由） 3300円〜（※画像の組み合わせは3500円）

グランスタ限定 『BURDIGALA TOKYO』グランスタ限定 焼き菓子缶（小サイズ） 1缶1980円

春の東京駅で、あなただけの“限定の一品”を見つけてみてはいかがだろうか。

「GRAND PATISSERIE（グランパティスリー）」

期間：3月1日（日）から5月6日（水）まで

場所：東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」銀の鈴エリア（10ショップ）

内容：新商品・グランスタ限定7商品を含むスイーツフェア

文／おとなの週末Web編集部、ChatGPT

