【ライブレポート】龍宮城、アリーナ公演2days開催！「現状維持は許さないし、過去に負けることも許さない」（KENT）

龍宮城が、2月28日・3月1日にTOYOTA ARENA TOKYO 2daysアリーナ公演『龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI-』を開催。ソールドアウトした本公演のオフィシャルライブレポートが到着した。

■夏の新EP＆全国7ヵ所16公演ワンマンツアー＆東阪FCイベント決定！

スクール型オーディション企画『0年0組 -アヴちゃんの教室-』（2023年1月～4月放送）から誕生した“オルタナティブ歌謡舞踊集団“龍宮城。メンバーの冨田侑暉がMAZZELのNAOYAと日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』W主演を務めるなど、注目を集めている。

今回の公演2日目のライブ中には、夏の新EPリリースとEPを引っ提げての全国ワンマンツアー、5月東阪のFCイベント『龍宮城×龍TUBE FC EVENT』の開催がアナウンスされた。ライブラストには、サプライズ演出として、夏のEPに収録される楽曲「タイトル未定」のワンコーラスパフォーマンス映像が披露された。

以下、オフィシャルライブレポートを公開する。

◎ライブレポート

2025年から“第二章”と銘打ち、セルフプロデュースでより強い個性を炸裂させている龍宮城。よりクリエイティブに力を入れた彼らがキャリア史上最大キャパとなるTOYOTA ARENA公演を2日間開催。驚くことに、ほとんどが異なる内容で構成したこのステージで、今、彼らが成し得るすべての才能を余すことなく表現した。

DAY-1では、「龍宮城へ、ようこそ」という言葉を合図に「OSHIBAI」からスタート。Rayが「対戦、よろしくお願いします」と言い放ち「SAIGI」「裏島」「あっかんべ」と立て続けに披露し会場を一気に独自の世界観へと連れ込んでいくと、ビジョンには楽曲の世界に入り込んだ彼らの表情が映し出されていく。憑依したかのような彼らの表情は覇気に満ちていて美しさを帯びたかと思えば、時に愛くるしく笑ったりとその表現力は圧倒的だ。

楽器のセクションでは、KENTが「BOYFRIEND」をピアノを弾きながら情感たっぷりに歌い上げ、Rayはアコギをテクニカルに弾きながら「完璧」を歌唱。さらにKEIGOはエレキギターをかき鳴らし狂気の表情で「JAPANESE PSYCHO」を歌い上げるなどメンバーそれぞれの個性をしっかりと提示。

DAY-2ではクラシカルな衣装に身を包んだ7人がMVと同じように飾られたテーブルに突っ伏し「WALTZ」を着席したままパフォーマンス。麗しく、妖しい世界観で一気に引き込むと、このアリーナ2daysにて初パフォーマンスとなるRayが作詞に挑戦した「OMAJINAI」や、メンバー全員でギャルピースを炸裂させる「ギラり」などで会場の温度を上昇させ、KEIGOが「どこよりも深く、熱い音楽をお届けします」という口上から「LATE SHOW」を披露。龍宮城のアーティストストーリーを体現するような「熾火」をドラマティックに魅せ、Rayがピアノで弾き語りをする「夜泣き」にあわせ、ITARUと冨田侑暉が共に寄り添い感情豊かに歌い上げた。ラストスパートでは、「火炎」「2MUCH」などの楽曲で一気に盛り上げ、これ以上ない一体感を生み出した。

2日間ともに披露されたのは、メンバーが振り付けをしたSEのダンスだ。時に無音になり足音だけになる瞬間や、物語を感じさせるパフォーマンスに息をのむ。さらに、彼らのライブの魅力である、シネトリカルな演出を使ったステージでは幻想的な世界観でしっかりと歌声と楽曲の物語を聴かせていく。それぞれが違った声質を持つ歌声だからこそ深みを感じさせる「RONDO」や「零零」で心を掴み、彼らと親和性が高い“和”のステージでは、KEIGO、KENT、侑暉が和傘などを使った舞で魅了し、扇子を巧みに使いこなした「禁句」や、齋木春空の口上から始まるライブでの定番曲「SEAFOOD」を、SとRay、春空の3人で“寿司取り合戦”を入れ込みながら魅せたり、SとITARUで和装をひらめかせながらパワフルに「猟犬」で吠えたりする姿を、来場者すべての人の目に、強く焼き付かせた。

2日目のラストには、夏に新EPのリリース、全国ワンマンツアー、FCイベントが発表されると、会場からは大きな歓声が上がった。

中盤のMCでKENTは、1年前の武道館公演、そしてその前の0年0組での経験を振り返り、「現状維持は許さないし、過去に負けることも許さない」「今日は武道館を超える姿はもちろん、超えた先の僕たちの未来にまで期待を膨らませるようなライブをしていきたいと思っています」と宣言。その言葉どおり、彼らのさらなる未来の可能性をしっかりと感じることができる、極上の2日間だった。

TEXT BY 吉田可奈

PHOTO BY 木村泰之 石井亜希 椋尾詩

■セットリスト

◎DAY1

1. OSHIBAI

2. SHORYU (→↓（右ななめ下矢印）＋P)

3. SAIGI

4. 裏島

ダンス

5. あっかんべ

6. RONDO

7. 零零

8. 禁句

9. SEAFOOD

10. 猟犬

11. Mr.FORTUNE (MIC relay ver.)

12. OMAJINAI

MC

13. BOYFRIEND (Piano & Vocals by KENT)

14. 完璧 (Guitar & Vocals by Ray）

15. JAPANESE PSYCHO (Guitar & Vocals by KEIGO）

16. 余白

17. 夜泣き

18. ギラり

19. SUGAR

20. SENSUAL

21. WALTZ

22. 2MUCH

23. バイオレンス

24. BLODDY LULLABY

25. LATE SHOW

26. エグレメクレ

27. 熾火

◎DAY2

1. WALTZ

2. Mr.FORTUNE

3. BLODDY LULLABY

4. LATE SHOW

ダンス

5. OMAJINAI

6. RONDO

7. 零零

8. 禁句

9. SEAFOOD

10. 猟犬

11. Mr.FORTUNE (MIC relay ver.)

12. ギラり

MC

13. 熾火

14. SAIGI

15. SHORYU (→↓（右ななめ下矢印）＋P)

16. JAPANESE PSYCHO (Guitar & Vocals by KEIGO）

17. 余白

18. 夜泣き (Piano by Ray)

19. あっかんべ

20. 裏島

21. SUGAR

22. DEEP WAVE

23. BOYFRIEND

24. 火炎

25. 2MUCH

26. エグレメクレ

27. OSHIBAI

28. タイトル未定（新曲）

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『SHIBAI (Deluxe)』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『SHIBAI (Deluxe)』

