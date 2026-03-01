[3.1 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](カンセキ)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 71 猪越優惟

DF 4 佐藤祥

DF 5 柳育崇

DF 25 岩崎博

MF 7 川名連介

MF 13 大曽根広汰

MF 17 杉森考起

MF 40 食野壮磨

MF 47 吉野陽翔

MF 81 中野克哉

FW 80 オタボー・ケネス

控え

GK 31 鹿野修平

DF 6 阿部海斗

DF 24 田端琉聖

MF 10 五十嵐太陽

MF 15 堤陽輝

MF 27 永井大士

FW 19 庄司朗

FW 29 矢野貴章

FW 77 西野太陽

監督

米山篤志

[横浜FC]

先発

GK 42 石井僚

DF 5 細井響

DF 16 伊藤槙人

DF 22 岩武克弥

MF 7 山田康太

MF 8 小倉陽太

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 13 窪田稜

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 49 駒沢直哉

控え

GK 21 市川暉記

DF 3 鈴木準弥

MF 20 村田透馬

MF 28 熊倉弘貴

MF 35 宇田光史朗

MF 39 遠藤貴成

MF 78 岩崎亮佑

FW 17 室井彗佑

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔