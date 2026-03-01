栃木SCvs横浜FC スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](カンセキ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 4 佐藤祥
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
MF 7 川名連介
MF 13 大曽根広汰
MF 17 杉森考起
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 80 オタボー・ケネス
控え
GK 31 鹿野修平
DF 6 阿部海斗
DF 24 田端琉聖
MF 10 五十嵐太陽
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 77 西野太陽
監督
米山篤志
[横浜FC]
先発
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 49 駒沢直哉
控え
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 17 室井彗佑
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
