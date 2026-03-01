俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。妻で女優の山口智子（61）から禁止された仕事を明かした。

番組では、同い年のMC・浜田雅功と「大阪下町グルメ巡り」を敢行。「芸能界でもなかなか同い年はいない」として、唐沢は楽しみにしてきたと明かした。

実は「去年、奥様に来て頂きました」と浜田が回想したように、山口智子も昨年5月に同番組に出演している。その際、浜田は「初対面やのに。メチャクチャ昔から知り合いみたいな、フレンドリーな人」とぐいぐい引っ張られたと苦笑いした。

そんな山口が、浜田の前で明かしたのが唐沢のダメ出しで、「うちの旦那はダメ。生放送とか出しちゃダメ、とはっきり言っていたよ。いろんなこと言うから」というものだった。

これに唐沢が「言っちゃいけないことを、生放送はね。昔はそういうのがあって。急に“黒く”なったりとか」と失敗談を明かすと、浜田は「うそやん！」と仰天。

唐沢は「我慢できなくて。だから“生”はダメだと」と、妻から“禁止”されていることを認めていた。