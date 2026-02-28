「THE WIRE／ザ・ワイヤー」などで知られた俳優のボビー・J・ブラウンさんが死去した。62歳だった。元ボクサーで、同人気ドラマでのボビー・ブラウン役を演じていたボビーが24日、納屋の火災事故でこの世を去った。検視官の発表によると、死因は重度の熱傷および煙の吸入であったという。



【写真】ブラウンさんが演じた伝説的R&Bシンガー 貫禄がレジェンド

ボビーさんは俳優活動を始める前、アマチュアボクサーとして活躍。ゴールデングローブ大会では5回優勝するほどの実力の持ち主だった。しかし、プロボクサーを目指して移住したニュージャージー州で演技の道に目覚め、ニューヨークにある演劇学校アメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツに入学。その後「THE WIRE／ザ・ワイヤー」「LAW ORDER:性犯罪特捜班」「ザ・コーナー」「WE OWN THIS CITY ―不正と汚職が支配する街―」などのドラマに出演したほか、「Off the Chain」「Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic」のドキュメンタリー2作品で監督を務めた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）