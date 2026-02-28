春の運行開始にあわせて、秩父鉄道の人気観光列車「SLパレオエクスプレス」の予約受付がスタートします。

2026年シーズン初日の3月20日には、特別ヘッドマークと日章旗で彩る「SLファーストラン号」も運行されます。

沿線グルメを楽しめるSL弁当やBARカウンターなど、車内での過ごし方まで充実した列車旅です☆

秩父鉄道「SLパレオエクスプレス」

予約開始日：2026年2月20日（金）運行期間：2026年3月20日（金・祝）〜12月6日（日）の土日祝日中心運行区間：熊谷駅〜三峰口駅（1日1往復・全席指定）予約受付期間：運行日の1か月前0:00〜出発30分前SL指定席券：1,000円（税込・予約システム）／1,100円（税込・駅窓口・旅行代理店）

秩父鉄道は、埼玉県北西部から秩父エリアを結ぶ鉄道会社で、沿線観光の移動手段として親しまれている路線です。

同社の「SLパレオエクスプレス」は、蒸気機関車C58363号機と旧国鉄12系客車で運行する、秩父路を代表する観光列車です。

今シーズンは乗車予約の利便性に加えて、食・車内体験・記念企画の3軸で列車旅の満足度を高める構成になっています。

SLファーストラン号と限定SL弁当

ファーストラン運行日：2026年3月20日（金・祝）SL弁当販売価格：1,300円（税込）SL弁当販売期間：2026年3月20日（金・祝）〜当面のSL運転日SL弁当提供区間：くだり長瀞駅〜三峰口駅間SL弁当予約受付：乗車日の1か月前10:00〜フォーム締切日12:00

初便となる「SLファーストラン号」では、特別ヘッドマーク掲出と日章旗掲揚でシーズン開幕の祝祭感を演出します。

同日から販売される「わらじ・豚みそ合盛り弁当」は、秩父名物のわらじかつと炙り豚みそにしゃくし菜漬けを添えた沿線色の濃い内容です。

春の景色を眺めながら土地の味を楽しめる構成は、観光列車ならではの体験価値をしっかり押さえています。

SL PALEO BAR

実施期間：SL運行期間実施箇所：12系客車内4号車一部特設カウンター

4号車の特設カウンターでは、イチローズモルトをはじめとする地酒やワイン、日本酒、クラフトビールをグラスで提供します。

SLオリジナルカクテル（ノンアルコール）やジェラート、限定グッズまで並び、車内での滞在時間が観光コンテンツとして成立する設計です。

赤いモケットシートと木目カウンターの組み合わせも印象的で、昭和レトロとローカルクラフトが自然につながる空間になっています。

昭和レトロ客車で楽しむ指定席の列車旅

転車作業見学時間：13:00〜13:40頃（SL運行日）転車作業見学場所：三峰口駅「SL転車台公園」無料Wi-Fi利用可能箇所：12系客車内すべて

現行客車は旧国鉄12系を使用し、ワインレッドのボックスシートと木目調内装がレトロ列車らしい旅情をつくります。

全席指定のため移動中の過ごし方を計画しやすく、観光情報検索やSNS投稿に使える無料Wi-Fiも車内全域で利用可能です。

終点の三峰口駅では転車台作業の見学もでき、乗る楽しさに加えて「機関車を見る楽しさ」まで含めた1日になります。

予約導線のデジタル化と、車内での食・体験コンテンツを同時に強化したことで、2026年のSLパレオエクスプレスは使いやすさと特別感のバランスがより明確になりました。

春の初便から年末まで、季節ごとに景色が変わる秩父路をゆっくり味わいたい人に向いた列車です。

特別装飾と車内体験を満喫する蒸気機関車！

秩父鉄道「SLパレオエクスプレスファーストラン号＆車内サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 秩父鉄道 SLパレオエクスプレスの予約方法は？

予約開始日：2026年2月20日（金）。

Q. 秩父鉄道 SLパレオエクスプレスの開催期間はいつですか？

運行期間は2026年3月20日（金・祝）〜12月6日（日）の土日祝日中心です。

Q. 秩父鉄道 SLパレオエクスプレスの予約方法は？

予約受付期間：運行日の1か月前0:00〜出発30分前。





Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別装飾と車内体験を満喫する蒸気機関車！秩父鉄道「SLパレオエクスプレスファーストラン号＆車内サービス」 appeared first on Dtimes.