株式会社ポケモンは2月27日、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて『ポケットモンスター』シリーズの完全新作『ポケットモンスター ウインド』『ポケットモンスター ウェーブ』を発表した。

本作は1996年発売の『ポケットモンスター 赤・緑』から数えてシリーズ10作目の完全新作となる。ポケモン30周年にあたる2月27日という節目での発表となった。対応プラットフォームはNintendo Switch 2で、2027年に全世界同時発売予定。公式略称は『ポケモン風波』。

公開された1stトレーラーでは、最初のパートナーとなる御三家も発表された。くさタイプのまめひよこポケモン「ハブロウ」、ほのおタイプのこいぬポケモン「ポムケン」、みずタイプのみずやもりポケモン「ミオリー」の3匹だ。

そのほか風が吹き抜ける島々ときらめく波が寄せ返す広大な海が舞台として描かれ、海や森、火山など豊かな自然の中でポケモンたちが暮らす様子が確認できる。

【公式】『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1st Trailer また、新たに登場する特別なピカチュウとして「ピカチュウ（カゼピカくん）」「ピカチュウ（ナミピカちゃん）」の2匹も紹介された。

『ポケットモンスター ウインド』『ポケットモンスター ウェーブ』は、Nintendo Switch 2向けに2027年発売予定。（文＝リアルサウンド編集部）