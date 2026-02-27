「ポケモン」のBGMを再生できるゲームボーイ型音楽デバイス「GAME MUSIC COLLECTION」発表！
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、ゲームボーイ風音楽デバイス「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」を発表した。
本商品はポケモンセンターにて、2月28日以降発売予定。実際のGAME BOYの約3分の1サイズで登場し、ボタンや刻印、スピーカーから出る音まで再現する。
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。