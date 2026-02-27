「逃げるとき笑っていた」盗んだ車で当て逃げ繰り返すアメリカ人逮捕　「ゲーム感覚で」信号無視や逆走で8件の事故

東京・小松川警察署で目撃されたのは、ひげをたくわえた外国人の男。

アメリカ人のモリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）。

盗んだトラックで当て逃げを繰り返したとみられています。

2月14日、東京・丸の内でトラックを盗んだとみられるモリナーリ容疑者。

皇居の近くで当て逃げし、その後、東京メトロ後楽園駅付近でも当て逃げ。

その時の様子を捉えた映像では、反対車線を見るとトラックが不自然に真横を向いているのが確認できます。

被害者：

いきなりトラックがベタ踏みでバックをしてきてそのまま衝突。逃げるときに笑っていた。

モリナーリ容疑者はその後も立て続けに当て逃げ。

約18kmにわたって信号無視や逆走を行い合わせて8件の事故を起こし、12台の車やバイクを巻き込みました。

バイクに衝突して運転手にけがをさせた疑いが持たれているモリナーリ容疑者。

調べに対し「事故を起こした時はビデオゲームの中にいる感覚。ぶつかった車に迷惑をかけ申し訳ないと思っている」と話しています。

また「バイクを追い越す際、（ぶつかる）音を聞いたが転倒していないのでけがはないと思った」などと容疑を一部否認しています。

警視庁は事故当時の状況とともに、刑事責任能力の有無についても慎重に調べる方針です。