Novel Core、アニメ『刃牙道』EDテーマ「Mountain Top」配信開始＆ノンクレジット映像公開
Novel Coreが、2026年2月26日よりNetflixにて世界独占配信されているアニメ『刃牙道』のエンディングテーマ「Mountain Top」を本日配信リリースした。
新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸に、ロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた1曲に仕上がっているという。「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような“強さの代償”をタイトルに投影。アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感の中で、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける1曲に仕上がっているとのことだ。
また本日、アニメ『刃牙道』エンディングのノンクレジット映像も公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「Mountain Top」
2026年2月27日（金）リリース
配信：https://novelcore.lnk.to/MountainTop
※アニメ『刃牙道』EDテーマ
◾️タイアップ／アニメ『刃牙道』
▼あらすじ
世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。
その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。
究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！
地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！
配信：2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定！
Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/bakidou
公式サイト：https://baki-anime.jp/
作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en
◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』
2026年1月14日（水）発売
購入：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
▼トラックリスト
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.あやとりコンテニュー
05.お金が足りない
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.プライド
◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞
・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
お問い合わせ：クリエイティブマン
03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)
・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
お問い合わせ：マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00〜18:00)
・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa
OPEN 16:00 / START 17:00
お問い合わせ：GIP
GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT
OPEN 17:00 / START 18:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)
06-6341-3525 (平日12:00〜17:00)
・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA
OPEN 17:00 / START 18:00
お問い合わせ：キョードー西日本
0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00)
・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL
OPEN 18:00 / START 19:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
・2026年6月26日（金）東京・豊洲PIT
※チケット料金含む詳細は後日発表
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金 ※ドリンク代別
スタンディング
一般：\6,000（税込）
学割：\5,000（税込）
・最終プレオーダー（抽選）
受付期間：2月20日（金）12:00〜3月8日（日）23:59
https://eplus.jp/novelcore/
・一般発売
3月20日（金）12:00〜
▼チケットに関する注意事項
※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで
※入場は整理番号順に行います。
※入場時ドリンク代別途必要です。
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。
※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※本公演中におけるお客様同士のトラブルや体調不良・怪我等については、主催者は責任を負いかねます。参加に際しては各自の責任とご判断のもと、十分ご留意ください。
