鮮烈イエローがイイ

スバルは2025年9月5日、「BRZ」の特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表しました。どのようなモデルだったのでしょうか。

初代BRZは2012年にデビュー。スバルとトヨタの共同開発によりFR（後輪駆動）レイアウトのピュアスポーツカーとして誕生しました。

【画像】超カッコいい！ スバルの新「“2ドア”クーペ」を画像で見る（50枚）

現行モデルは2021年に登場した2代目。エンジンには、2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高出力は235馬力、最大トルクは250Nmを発揮。トランスミッションは6速MTまたは6速ATを組み合わせます。

外観はシャープなスポーツカーらしいプロポーションで、ワイド＆ローなスタンスが低重心を強調。LEDヘッドランプや立体的なフロントグリルが精悍な印象を与えます。

インテリアは、水平基調のインストルメントパネルと低いメーターバイザーにより広い視界を確保。安全面では、運転支援機能「アイサイト」も搭載され、日常使いでも安心感があります。

今回発表されたSTI Sport YELLOW EDITIONは、最上級グレード「STI Sport」をベースにした特別仕様車。

ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチブラックアルミホイールとBRZリヤオーナメントが精悍さを際立たせます。

インテリアもこだわりが光り、シートやステアリングホイールにはイエローのステッチが施され、ドアトリムには専用刺繍を配置。スポーティさと遊び心が融合したデザインに仕上げられています。

車両価格は6速MTが418万円、6速ATが421万3000円です（いずれも税込）。

全国300台限定で抽選販売されました。