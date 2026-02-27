なにわ男子・道枝駿佑の進化が止まらない！『CLASSY.』4月号に全8ページの大ボリュームで登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の道枝駿佑が『CLASSY.』4月号増刊Special Edition（2月27日発売）の表紙に登場している。

■道枝駿佑のキレイめにアレンジしたスタイリングに注目

圧倒的な透明感とスタイル、ピュアな雰囲気の中にちらりと見える大人の表情、アジアツアーにドームツアーと、その活躍は海を越え更新中。進化が止まらない道枝駿佑が、旬のスポーティテイストを纏って誌面に登場。

表紙に加え、ファッション＆インタビュー、最新主演映画『君が最後に遺した歌』の監督・三木孝浩、音楽プロデューサー・亀田誠治との対談と、盛りだくさんの内容を全8ページの大ボリュームで掲載する。『CLASSY.』らしく、キレイめにアレンジしたスタイリングにも注目だ。

なお、『CLASSY.』4月号通常版の表紙は山本美月が飾っている。

■書籍情報

2026.02.27 ON SALE

『CLASSY.』2026年4月号



■関連リンク

CLASSY.ONLINE

https://classy-online.jp/

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011