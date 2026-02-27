Photo: mio

プリンターの進化って意外とすごい。

現在、3月1日までパシフィコ横浜で開催中の『CP＋2026』。大きなキヤノンブースでとくだん目立つよう飾られていたのは、ミニフォトプリンターたちです。

どれもとてもコンパクトなのに、ステッカーにチェキ風写真…とたくさん遊べて、忘れかけていた「写真をモノで持つ楽しさ」を取り戻せるプリンターだったのです。

インクカートリッジのない、不思議なプリンター

Photo: mio キヤノン「ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223」1万6,830円（税込）

キヤノンのミニフォトプリンター iNSPiC／SELPHYシリーズの中で一番小さいのは、120mm×84mm×21.5mmで117gのコンパクトな「iNSPiC PV-223」。

Photo: mio

横にある iPhone 16 Plus（160.9×77.8×7.8mm）と比べて見ると本当に小さい！ この小ささが叶うのは、インクカードリッジを内蔵しないかわりに「Zero Ink® Technology」という専用ペーパーで写真に色をつけているから。熱を加えることで溶けて発色するのだとか。

実際に専用アプリ「Canon Mini Print」からスマホにある画像を選択して印刷すると、すぐにプリントが開始しました。

Photo: mio

専用アプリからコラージュやレイアウトなど変更が可能。

あっという間にオリジナルステッカーの完成しました。ステッカーもミニサイズで、自分の持ち物の目印シールになりそうです。

ミニフォトプリンターとは思えない仕上がりの「SELPHY」も

先に紹介した「iNSPiC」と同じくミニフォトプリンターの「SELPHY CP1500」と「SELPHY QX20」もコンパクト。

Photo: mio キヤノン「SELPHY QX20」2万2,000円（税込）

Photo: mio キヤノン「SELPHY CP1500」1万8,480円（税込）

手乗りサイズの「iNSPiC PV-223」と大きく違うのは仕上がりで、「SELPHY」のこちら2品はより高画質な昇華型熱転写方式（オーバーコート付）の印刷方式を取っています。

Photo: mio 「SELPHY CP1500」で印刷したカードサイズのシール

仕上がりは、写真屋さんで刷った写真がそのままシールになったような感じで、ツルッとしてとても綺麗。

家でここまで綺麗な写真を印刷できるから、写真を切り貼りしてデコるフォトブックを作るのもいいし、推しの写真をスマホの裏に入れるのにもいいかも。

Photo: mio

Photo: mio

シールで貼れる自由さとプリンター本体のコンパクトさをもって、「自宅にプリンター欲しいかも」と再び思わせてくれた、キヤノンのミニフォトプリンター。置き場所の確保というハードルも軽々越えてきました。

Soource: Canon, Photo: mio