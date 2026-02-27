1.美味しそうなニオイがする

猫が ごみ箱を漁る最も多い理由…それは、ごみ箱の中にある「食べ物のニオイ」に惹かれているから。魚の骨や肉の残骸などは、人間にとってはただのゴミでも、猫にとっては魅力的な香りが漂うものです。

猫は嗅覚が非常に優れているため、袋を閉じていても中身のニオイを感じ取ってしまいます。「何か美味しいものがあるかもしれない」という気持ちで、ついごみ箱の中に手を伸ばしてしまうのです。

2.お腹が空いている

美味しそうな匂いが漂う他に、単純に空腹が原因で、ごみ箱を漁ってしまうケースもあります。猫の食事量が足りていなかったり、食事の時間が空きすぎてしまったりすると、当然、猫は何か食べ物を欲しがります。

成長期の子猫や活動量の多い若い猫は特にエネルギーを必要とするため、空腹を感じやすいはずです。その結果、美味しいニオイが漂い食べ物のカスが捨てられているごみ箱に引き寄せられるのです。

3.好奇心

猫がごみ箱を漁る理由として次に挙げられるのが、好奇心。猫はとても好奇心旺盛な動物です。ごみ箱の中は普段見えないものが入っていたり、袋がカサカサと音を立てたりするため、遊び感覚で興味を持つことがあります。

特に退屈しているときや、刺激が少ない環境では、「何か面白いものはないかな？」という気持ちで漁ってしまうこともあります。

猫がごみ箱を漁るリスク

猫がごみ箱を漁る行動は、一見、微笑ましく可愛らしいように見えますが、実際は大きな危険が潜んでいます。例えば、ビニールや輪ゴム、串や骨などを誤って飲み込めばケガなどを起こす恐れがありますし、玉ねぎやチョコレートなど猫にとって有害な食材が混ざっていれば中毒につながる危険もあります。

また、缶詰のフタや割れた容器などで口や足を切ってしまう懸念もあり、猫のごみ箱漁りは放置できません。加えて、猫は一度でも「中に美味しいものがあった」という経験をすると癖になりやすい傾向にあります。繰り返させないという点にも注意が必要です。

猫がごみ箱を漁るときの対処法

猫のごみ箱漁りに対処するうえで大切なのは、叱ってやめさせるよりも、猫が漁られない環境を整えることです。

フタ付きで簡単に開けられないごみ箱に変えたり、生ゴミや食べ残しはすぐに処分したりするだけでも効果があります。さらに、猫が入れない場所にごみ箱を置くのも有効でしょう。

猫は高さがある場所でも乗り越えられる身体能力を持ち、手先の器用さで扉を開けられる場合もあります。愛猫の行動をよく理解したうえで、より厳重にガードをしたり、ロックをかけることをおすすめします。

もし、退屈が原因なら遊びの時間を増やしてエネルギーを発散させることも効果的。空腹が関係している場合は、食事の回数や量を見直し、猫が満足できるよう調整してあげると改善につながります。

まとめ

猫がごみ箱を漁る理由は様々。食べ物のニオイだったり、空腹や好奇心などが挙げられます。とはいえ、ごみ箱漁りを放置していると誤飲や中毒、ケガなど命に関わる事故のリスクも考えられます。

猫に安全な暮らしをしてもらうためには、原因に合わせた対策を取りながら、ごみ箱を漁られない環境づくりを徹底することが重要です。今回の記事を参考に猫のごみ箱漁り対策を実行してみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)