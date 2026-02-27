F-16戦闘機とSu-35戦闘機が対峙

アメリカとカナダが共同で運用するNORAD（ノーラッド、北アメリカ航空宇宙防衛司令部）は2026年2月21日、アラスカ州西部沖の防空識別圏を通過したロシア軍機を探知・追跡したと発表し、その様子を捉えた写真を公開しました。

【画像】近い！これが米ロの戦闘機が睨み合う様子です

ノーラッドによると、2月19日にロシア軍のTu-95戦略爆撃機×2機、Su-35S戦闘機×2機、A-50早期警戒機×1機を探知・追跡したとのこと。

これに対し、F-16戦闘機×2機、F-35戦闘機×2機、E-3早期警戒機×1機、KC-135空中給油・輸送機×4機が発進したそうです。なおロシア軍機は国際空域に留まり、アメリカやカナダの領空には侵入しなかったとしています。

公開された写真から、緊急発進したF-16戦闘機は、至近距離でロシア軍のSu-35S戦闘機と対峙したことが確認できます。

Su-35Sは、旧ソ連が開発したSu-27戦闘機を発展させた機体。搭載する「イルビス-E」フェイズドアレイレーダーの最大探知距離は400kmとされており、一度に30の目標を追跡し、8目標を同時に攻撃することが可能とされています。