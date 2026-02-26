【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】手を挙げてただけ…「物議ジャッジ」の瞬間

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF馬場雄大が、厳しい判定で5つ目の個人ファウルとなった。疑惑の判定による退場処分に疑問の声が集まっている。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47−33とリードしていたが、第3クォーターでターンオーバーを連発して逆転を許すと、最終クォーターも点差を広げられて80−87で今予選の初黒星を喫した。

ターンオーバーが重なったことで喫した逆転負けだが、この日は判定にも苦しんだ。その1つが、第4クォーターの残り1分21秒だった。中国PGリャオ・サンニンの鋭いペイントアタックに対して、ゴール下で馬場が反応。両手を上げてブロックを作ると、接触したリャオ・サンニンのシュートは落ちて、日本のポゼッションになったかと思われた。

しかし、審判は少し遅いタイミングで笛を吹き、馬場のファウルを宣告。馬場はこれが5つ目のファウルとなり、ファウルアウト（退場処分）となったのだ。この判定に納得がいかない馬場は唖然とした表情を見せ、両手を広げて「えっ？俺？」とアピール。近くにいた渡邊雄太と富樫勇樹も、この判定に思わず頭を抱えた。

「今日はずっと笛が遅い」の声も

このシーンには、ファンもSNSで反応。「なぁーんもしてないぞ馬場雄大」「馬場ちゃんへのファウルずっと厳しすぎないか」「ちょっと意味わからんジャッジですね」「納得いかないんですがっ」「なぜ…馬場ちゃん何もしてない…」「馬場ちゃん何もしてないでしょうが！」「馬場ちゃん手を挙げてただけにしか見えないが」「えっ、俺？って感じだろうな」と不満が爆発した。

さらに試合を通して見られた審判のレイトコールについても、「馬場のファールだとしたら笛遅くね？」「今日はずっと笛が遅い」「笛が軽いし遅いしなんか気持ち悪い試合だな」「あまりにも遅い笛」「一旦考えてからコールしてる？」「この試合通してだけど笛吹くの遅いし、なんで？っていうのが多すぎる気がする」など苦言が目立った。

この日の馬場は、16分58秒のプレータイムで8得点5アシストとオフェンスで貢献していただけに、追いかける終盤でのファウルアウトは日本に大きなダメージを与えた。今予選で初黒星を喫したアカツキジャパンだが、次節の韓国戦（3月1日）に勝利すれば最終予選進出に前進できる。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

