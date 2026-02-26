こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月26日は、ワイヤレスイヤホンとみまごうようなコンパクトでおしゃれな髭剃り、Panasonic（パナソニック）の「ラムダッシュ パームイン ライト」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【レビュー特典】Panasonic ラムダッシュ パームイン LITE ES-P330U シェーバー 21,780円 （10%ポイント還元：2月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

手のひらサイズに3枚刃テクノロジーを凝縮した、パナソニックの「ラムダッシュ パームイン ライト」が10％ポイント還元！

新搭載のアゴ下トリマー刃を含む3枚刃システムで、なでるように剃れる新感覚を実現したのがPanasonic（パナソニック）の「ラムダッシュ パームイン ライト」。

手のひらサイズにラムダッシュ3枚刃テクノロジーを凝縮した電動シェーバーが10％ポイント還元中です。

本製品は、ラムダッシュ3枚刃テクノロジーをコンパクトなボディに搭載した電動シェーバーです。新たにアゴ下トリマー刃を備えた3枚刃システムにより、寝たヒゲや長いくせヒゲまでしっかりカット。

刃の近くを持つ独自のフォルムによって、ヘッドを自在にコントロールできるのも特長です。一般的なスティック型とは異なり、肌に“なでるように”当てられるため、力加減がしやすく、肌への負担を抑えながら剃り上げます。

小型ながら、日常使いに十分なパフォーマンスを備えた1台です。

USB充電対応。自宅でも出先でも活躍

本体はUSB充電対応で、モバイルバッテリーなどからも給電可能。出張や旅行、ジム通いなど、さまざまなシーンに対応します。

キャリングケース付きのため、バッグの中でもスマートに持ち運べるのも嬉しいポイント。自宅の洗面台だけでなく、オフィスや移動先でもサッと取り出して使える携帯性は大きな魅力。

毎日のシェービングをより自由に、より快適にしてくれるプロダクトです。

ラムダッシュ3枚刃＋アゴ下トリマー刃搭載、USB充電対応の手のひらサイズ。剃り味と携帯性を両立した「ラムダッシュ パームイン」は、日常でも出先でもスマートにヒゲを整えたい人に最適な選択肢です。

Image/Source:楽天市場