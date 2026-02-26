TWICEナヨン、爽やかタンクトップコーデに熱視線「思わず二度見」「ビジュアル最強」
【モデルプレス＝2026/02/26】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が2月25日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し、話題を集めている。
【写真】TWICEメンバー「思わず二度見」タンクトップで素肌全開
ナヨンは、パイナップルの絵文字を3つ添えて、腕とデコルテのラインが際立つホワイトのタンクトップにフリルスカートを合わせた姿を複数枚投稿。TWICEがアンバサダーを務める発酵ドリンクブランドのアイテムを手にして、グリーンとシルバーのバルーンに囲まれた華やかな空間で、カメラに向かって舌をのぞかせたチャーミングな表情を見せている。
この投稿には「可愛すぎる」「天使みたい」「ビジュアル最強」「思わず二度見」「ずっと見ていられる」「表情豊かで最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEメンバー「思わず二度見」タンクトップで素肌全開
◆ナヨン、タンクトップで爽やかショット
ナヨンは、パイナップルの絵文字を3つ添えて、腕とデコルテのラインが際立つホワイトのタンクトップにフリルスカートを合わせた姿を複数枚投稿。TWICEがアンバサダーを務める発酵ドリンクブランドのアイテムを手にして、グリーンとシルバーのバルーンに囲まれた華やかな空間で、カメラに向かって舌をのぞかせたチャーミングな表情を見せている。
◆ナヨンの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「天使みたい」「ビジュアル最強」「思わず二度見」「ずっと見ていられる」「表情豊かで最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】