±«¾å¤¬¤ê¤Îº£Æü26Æü¤Ï¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý²Ã¡¡²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¤¤Ä¤Þ¤Ç
±«¾å¤¬¤ê¤Îº£Æü26Æü¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢¹Åç¤ä¹âÃÎ¡¢Âçºå¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢¼¯»ùÅç¤äÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü27Æü¤ÏÅìµþ¤â¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü26Æü¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ç20¡îÁ°¸å¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü27Æü°Ê¹ß¤â²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤
ÌÀÆü27Æü°Ê¹ß¤â¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¡²¬¤äÀÅ²¬¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤âÌÀÆü27Æü¤È28Æü(ÅÚ)¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢3·î1Æü(Æü)¤È2Æü(·î)¡¢4Æü(¿å)¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Åç¤äÂçºå¤â1Æü(Æü)¤È2Æü(·î)¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
±«¤Î¹ß¤ë3Æü(²Ð)¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹â¾¾¤«¤é¶âÂô¤Ç¤Ï3·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÀçÂæ¤Ç3·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï10Æü´Ö¤«¤é1¤«·î¤Û¤ÉÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï5Æü´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À²¤ì¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤ä¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡¢±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£