爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンの社長として知られる太田光代氏が2月23日のXで、自身の“黄色人種”発言に対し釈明をおこなった。

「光代氏は2月21日のXで《私は日本人。太田も日本人ですよ。調べればすぐに分かること。だから何?違う国の人もスタッフにいるけど。人種差別を容認するの? なんて、意地悪な黄色人種。分かる?アジアの人達は、黄色人種という同胞です》とポストしました。とくに『意地悪な黄色人種』というフレーズに引っかかったネットユーザーが多いようで、これも“差別的”なのではないかと波紋を呼びました」（スポーツ紙記者）

これに対し、光代氏は23日のXで《私の投稿で使った「黄色人種」という言葉は不適切でした。差別を肯定する意図はありません》と釈明した。

「光代氏は《国籍や出自で人を攻撃する言動は許されない、という立場》であるとし《言い直します：私は、国籍やルーツを理由に誰かを差別することに反対です》《先ほどの表現は不適切でした。今後は「アジアの人々」等の言い方に改めます》と説明をおこなっています」（同前）

X上では、《太田光代社長がまた酒に寄って暴走中か?》と、光代氏の“酒好き”キャラを絡めた憂慮の声も聞かれている。

「光代社長はお酒好きとして知られています。夫の爆笑問題・太田光さんはお酒を飲まないので、おもに外で仲間と飲み歩くことが多いようです。問題の“黄色人種”発言がポストされたのは、2月21日土曜日の午後8時43分ですので、お酒が入っていたかどうかは定かではありません」（芸能プロ関係者）

夫である太田光は、選挙の季節になると政治関連の発言がたびたび話題となり、今回の衆院選特番では、高市早苗首相とのやり取りが批判を受けている。

「太田さんの、芸人ゆえの強気な切り込み方は、誤解を受けることもあります。光代社長としては、なんとか誤解を解きたい立場なのでしょうが、今回は本人が誤解を招きかねない発言をしてしまった形です」（同前）

夫以上に反省をしてほしい。