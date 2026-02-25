JR大阪駅で話題の卵ポップアップが、期間限定で登場します。

2026年2月25日から3月4日まで、中央口改札外「エキマル ア・ラ・モード」にて「幻の卵屋さん」が出店します。

毎朝届くブランド卵から6個を自由に選べるスタイルで、いつもの朝ごはんをアップデートしやすい売り場です。

日本たまごかけごはん研究所「高級たまごバイキング幻の卵屋さん」

出店期間：2026年2月25日〜2026年3月4日出店場所：JR大阪駅中央口改札外 エキマル ア・ラ・モード営業時間：10:30〜21:00初日開店時刻：13:00最終日閉店時刻：20:00卵6個セット価格：1,000円（税込）

日本たまごかけごはん研究所は、たまごかけごはんの魅力を軸に日本の食文化を発信する団体です。

同研究所は生産者応援や地域創生の取り組みも進めながら、卵の楽しみ方を広げる活動を続けています。

今回の「幻の卵屋さん」は、その活動を駅ナカで体験できる出店企画です。

日替わり10数種類のブランド卵セレクト

産地範囲：北海道〜沖縄日替わり販売数：10数種類選択個数：6個セット価格：1,000円（税込）

毎朝産地から直送される卵が並ぶため、同じ売り場でも日ごとに選べる内容が変わります。

黄身の色味や香りの違いを見比べながら選べるので、卵かけごはんの味づくりがぐっと立体的になります。

1個888円の高級卵が並ぶ日もあるため、価格固定の6個セットでも選び方次第で体験の幅が広がる構成です。

駅ナカ立地を生かした短期ポップアップ運用

開催日数：8日間通常営業時間：10:30〜21:00初日営業時間：13:00〜21:00最終日営業時間：10:30〜20:00

改札外の動線上にあるため、通勤帰りや乗り換えの合間に立ち寄りやすい点が駅催事ならではの強みです。

初日と最終日は営業時間が異なるので、来店前に時刻を押さえておくと買い逃しを防ぎやすくなります。

短期間で回転する売り場だからこそ、日替わりの出会いを楽しめる運用です☆

公式醤油を組み合わせるたまごかけごはん提案

公式醤油価格：1,200円（税込）

会場では「たまごかけごはんの向こう側に行けるお醤油」として、公式醤油も本数限定で販売されます。

卵の甘みを生かしたい日と香りを立たせたい日で使い分けると、同じ卵でも食べ方に変化をつけやすくなります。

卵セットと調味料を一緒に選べるため、手土産として渡しやすい組み合わせ提案にもつながります。

価格が明快で選択の自由度が高い出店は、毎日の食卓を少し変えたい時に頼れる選択肢です。

卵かけごはんを定番で終わらせず、素材の違いを比べながら楽しみたい人に向いたポップアップになっています。

全国のブランド卵を6個選べる贅沢体験！

日本たまごかけごはん研究所「高級たまごバイキング幻の卵屋さん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 幻の卵屋さんのJR大阪駅での出店期間はいつですか。

2026年2月25日から2026年3月4日までです。

Q. 卵のセット価格はいくらですか。

好きな卵を6個選んで1,000円（税込）です。

Q. 公式醤油の価格はいくらですか。

1本1,200円（税込）で販売されます。

