シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆（26）が2月22日、Instagramを更新。自身のブランドを立ち上げたことを報告した。

「村上宗隆です。この度、「Beve」というブランドを立ち上げました。」と投稿されたのは、自身のブランドのTシャツを着用してほほ笑む村上の写真。「Tシャツのデザインの中にQRコードが隠れていて、読み込むと寄付ができるサイトが表示される仕組みです」と意匠について説明した。公式サイトには「小児がん支援を皮切りに、教育や貧困など多様な課題へ意志を繋ぎます」と記載されている。

【画像】自身のブランドのTシャツを着用してほほ笑む村上宗隆（画像は村上宗隆 Instagramより引用）

村上は「支援するって、「してあげる」ことじゃない。支える側も、支えられる側も、どちらも豊かになれることなんだって気づきました」とつづり、「一人の行動が、次の誰かの背中を押す。そうやって、挑戦の連鎖が生まれる」とコメント。「僕と一緒に、世界を揺らしませんか？」と呼びかけた。

この投稿にはInstagramユーザーから「デザインも理念もとても素敵なTシャツですね」「宗くんの想い素晴らしいです」「何か私も力になりたいと思えました！」「朝から涙でした」「かっこよすぎ」「優しい想いが多くの方に届きますように」といったコメントが寄せられた。