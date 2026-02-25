群馬の旬をお得に楽しめる「春の生活応援感謝祭」が、上州・村の駅でスタートします！

39円市に加えて、積み放題や盛り放題など参加型企画が続く構成なので、買い物とイベント体験を同時に楽しめます。

春野菜といちごと白米までそろう内容は、週末のまとめ買い先としても注目度の高いラインアップです。

上州・村の駅「春の生活応援感謝祭」

開催期間：2026年3月1日〜3月29日開催時間：9:00〜（各日なくなり次第終了）会場：上州・村の駅所在地：群馬県渋川市白井2261番地営業時間：9:00〜17:00

株式会社つつじ庵は、群馬の美味しいものを県内外へ届ける観光と農業の地域活性化に取り組む事業者です。

同社が運営する上州・村の駅は、地元契約農家の産直野菜や郷土食が集まる群馬の食のテーマパークです。

今回の感謝祭は、地域食材の買いやすさと参加型イベントの楽しさを組み合わせた春の特別企画になっています。

生活応援「感謝の日」39円市

開催日：3月20日(金・祝) 9:00〜価格：1個39円（税込）限定数：1,000個参加上限：先着100名／1人10点まで

群馬県産を中心とした新鮮野菜を39円で選べる企画は、家計を意識した買い物日に組み込みやすい内容です。

点数ルールが明確なので、家族分の購入計画を立てながら参加しやすくなっています。

春野菜とミニトマトの盛り放題

バケツに積み放題・春野菜：3月1日(日) 9:00〜／1回500円（税込）カップに盛り放題・ミニトマト：3月7日(土)・8日(日) 9:00〜／1回300円（税込）制限時間：30秒

春野菜企画ではキャベツや新玉ねぎやブロッコリーなど旬の使いやすい食材をまとめて確保できます。

ミニトマト企画は「あいこ」「AMS」「キャロルスター」予定の食べ比べ感覚もあり、日々のサラダやお弁当づくりに直結します。

落花生とコシヒカリの計量チャレンジ

目方でGET！・落花生：3月14日(土)・15日(日) 9:00〜／1回300円（税込）成功条件：100g（±10g）成功特典：落花生1kg両手ですくい取り・白米コシヒカリ：3月21日(土)・22日(日) 9:00〜／1回300円（税込）

計量チャレンジはシンプルなルールながら集中力が問われるため、大人も子どもも同じ土俵で盛り上がれる企画です。

東吾妻町産コシヒカリのすくい取りは、主食の買い足しをイベント感覚で楽しめる実用性の高い一日になります。

いちごとキャベツの豪快イベント

カップに盛り放題・いちご：3月28日(土) 9:00〜／1回300円（税込）使用品種：やよいひめいちご企画の制限時間：30秒抱え込み放題・キャベツ：3月29日(日) 9:00〜／1回500円（税込）

渋川市産「やよいひめ」は大粒で香りが立ちやすく、甘みと酸味のバランスが取りやすい群馬の春定番です。

最終週の抱え込み放題は、写真映えする迫力と実際の持ち帰り量の多さを両立した締め企画として楽しめます☆

この感謝祭は、安さだけで終わらず、旬食材との出会い方そのものを体験に変えてくれるイベント構成です。

平日ごはんの食材をまとめたい人にも、週末に家族で参加型企画を楽しみたい人にも使い分けしやすい春の一か月になります。

安さも楽しさも限界突破の春イベントを満喫！

上州・村の駅「春の生活応援感謝祭39円市＆体験チャレンジ特集」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「39円市」はいつ開催されますか？

3月20日(金・祝)9:00から開催されます。

Q. 39円市は何個まで購入できますか？

先着100名で1人10点まで、限定1,000個です。

Q. 感謝祭の参加型イベントは有料ですか？

各企画は1回300円または500円（税込）で参加できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 安さも楽しさも限界突破の春イベントを満喫！上州・村の駅「春の生活応援感謝祭市＆体験チャレンジ特集」 appeared first on Dtimes.