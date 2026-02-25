『ハイスクール！奇面組』第8話「シーサイド チェイス」「真夏の夜のポッピンシャワー」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第8話のあらすじと場面カットが公開された。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第8話のあらすじはこちら。
＜第8話「シーサイド チェイス」「真夏の夜のポッピンシャワー」あらすじ＞
「シーサイド チェイス」
海⽔浴場にやってきた唯たち⼥⼦組。雲童 塊率いる ”腕組” も、監視員のバイトをしに来ている模様。そこに突如現れたのはジョ●ズと海坊主！？ 当然こんなトンチキに関わっているのは、 我らが ”奇⾯組” に決まっているのです。
「真夏の夜のポッピンシャワー」
花⽕⼤会に⼤はしゃぎの ”奇⾯組” 。彼らに「はしゃぎすぎないように」は無理な話なのである。しかし豪はその⽇家の⼿伝いがあり、⼀緒に⾏けないという。夏祭り会場で流れる『炭坑節』を踊りに皆が集まると、そこにいたのは……？
＞＞＞第8話場面カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
