¡Ú¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡õÄ²³è¤Ë¤â¡Û¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¥Á¥­¥ó¥«¥ì¡¼¡Ù¤æ¤é¤®È©¥±¥¢¤Ë

¥¥à¥Á¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ê£»¨¤Ç¿¼¤¤¤¦¤Þ¤ß¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤±¤Î¤³¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é
º£²ó¤ÎÈþ¤Î¸¿Í¤Ï¡Ä¡ÄÆü²¼Éô½ÊÈþÀèÀ¸
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÂ¡³è¿©ÍÜÉáµÚ¶¨²ñ²ñÄ¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»ÜÀß¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ4000·ï°Ê¾å¤Î¾ÉÎã»ØÆ³¡¦²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¿·ò¹¯¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£
¸¿Í¤Î¶µ¤¨
¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è
¡ÖÈ©¤¬¤æ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï±ê¾ÉÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÈ©¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÄ²¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ½¤Éü¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤Î±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Îµ¨Àá¡£¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¶ì¤ß¤ä½Â¤ß¤ò»ý¤Ä¤¿¤±¤Î¤³¡¢¤¿¤é¤Î²ê¤Ê¤É¤Î¡Ò²ê¤Î¤â¤Î¡Ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ä²Æâ¤ÎÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÇÓ½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ä²Æâ¤ÎÍï»À¶Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á±¶Ì¶Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥¥à¥Á¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¡¢Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤È¡¢Á±¶Ì¶Ý¤Î¤¨¤µ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥¯¥È¥ª¥ê¥´Åü¤ò´Þ¤à¤´¤Ü¤¦¤ä¶Ì¤Í¤®¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äÈ©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂ¥¤¹°¡±ô¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Î¤æ¤é¤®È©ÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ç¤¹¡×
¥ì¥·¥Ô¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡ª
¡Ö¥¥à¥Á¤ËÆ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ò¤¿¤±¤Î¤³¡Ó¥«¥ì¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬?¡×
¤¿¤±¤Î¤³¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼
ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)·Ü¤â¤âÆù¡Ê¤«¤éÍÈ¤²ÍÑ¡Ë250g¤æ¤Ç¤¿¤±¤Î¤³¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤±¤Î¤³¤Î¿å¼Ñ¡Ë½¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë¶Ì¤Í¤®½¸Ä
¡ÚA¡Û ÇòºÚ¥¥à¥Á50g¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¤«¤±Ê¬¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¤«¤±Ê¬¥«¥ì¡¼Ê´Âç¤µ¤¸1¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1
¡ÚB¡Û ¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È´ÌµÍ¡Ê400gÆþ¤ê¡Ë½´ÌÆ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë60gº½ÅüÂç¤µ¤¸½±ö¾®¤µ¤¸⅓
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤É¤ó¤Ö¤ê2ÇÕÊ¬¡ÊÌó400g¡Ë»Å¾å¤²ÍÑ¤ÎÆ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡ËÅ¬µ¹±ö¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý·ÜÆù¤Ï±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£¤¿¤±¤Î¤³¤ÏÊæÀè¤Èº¬¸µ¤ËÊ¬¤±¤ë¡£ÊæÀè¤ÏÉý1 Ñ¤Û¤É¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£º¬¸µ¤ÏÉý5 Ð¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ä¤Ö¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éB¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£·ÜÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¡¢¿å½¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤Æ¤ë¡£¤¿¤±¤Î¤³¤ò²Ã¤¨¡¢6¡Á7Ê¬¼Ñ¤Æ±öÅ¬µ¹¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£´ï¤Ë¤´ÈÓ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¡¢Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬824kcal¡¢±öÊ¬3.0g ¡Ë
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿©ºà¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼ê·Ú¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý²È¡£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKoh Kentetsu Kitchen¡×¤ÇÈëÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«Ãæ¡£Ãæ3¡¢¾®6¡¢¾®1¤Î1ÃË2½÷¤ÎÉã¡£
