2»ù¤ÎÊì¡¦ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢Â©»Ò2¿Í¤Î»Ñ¸ø³«¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò2¿Í¤¬¼êºî¤ê¤ÎÌ£Á¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¤Î43ºÐÈþ¿ÍºÊ¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×Â©»Ò2¿Í¤Î»Ñ¸ø³«
ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¡Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ º£Ç¯¤â¤ªÌ£Á¹ºî¤ì¤¿¤è¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¼êºî¤ê¤ÎÌ£Á¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö´é¤¬¼Ì¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é ¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿ÍÑ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢1ËçÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤ªÌ£Á¹ºî¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬Ì£Á¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÊ£¿ôËç¸ø³«¡£À®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤ËÌ£Á¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÌ£Á¹ºî¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÌÚ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢Â©»Ò2¿Í¤ÎÌ£Á¹ºî¤êÈäÏª
¢¡ÀÄÌÚÍµ»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
