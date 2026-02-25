povo2.0¥æー¥¶ーÂÐ¾Ý¤Î¡ÖPixel 10¡×¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¢¿·µ¬·ÀÌó»þ¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÆÃÅµ¤â
¡¡KDDI¤È²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï25Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpovo2.0¡×¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Google¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖGoogle Pixel 10¡×¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï3·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤épovo2.0¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤âÂÐ¾Ý¡£
¡¡¡ÖGoogle ¥¹¥È¥¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢povo2.0¤ò·ÀÌóÃæ¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑURL¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥°ー¥°¥ë¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖGoogle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇGoogle Pixel 10¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëGoogle¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬5000¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖGoogle Pixel 10¡×¤È¡ÖPixel 10 Pro¡×¡¢¡ÖPixel 10 Pro XL¡×¡¢¡ÖPixel 10 Pro Fold¡×¡£
¡¡2·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢2·î27Æü¤Ëpovo2.0¤ËÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢25Æü°Ê¹ß¤Ë¿·µ¬·ÀÌó¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑURL¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢25Æü°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëpovo2.0¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤¹¤ëºÝ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¡ÖPIXEL10GET¡×¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¥Çー¥¿ÄÉ²Ã1GB¡Ê3Æü´Ö¡Ë¡×¡ÊÂ¨»þÅ¬ÍÑ¡Ë¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê3Æü´Ö¡Ë¡×¡Ê¥×¥í¥â¥³ー¥É¡Ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£