¡ÒÁðÍÕ¤Î±¢¤ÇÂç¸å²ù¡Ó»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬º¤ÏÇ¡¦ÌÂÏÇ¤¹¤ë¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ä¸À½ñ¡×¡ÄÁêÂ³¸½¾ì¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥À¥á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬·Ù¹ð¡Û
°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¤âÃç¤è¤¯¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤Ï¤º¤Î°ä¸À½ñ¤â¡¢ºîÀ®ÊýË¡¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë²ÈÂ²¤Î¼ê´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÊ¶Áè¤Î²Ð¼ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤»ÊË¡½ñ»Î¤Îº´ÇìÃÎºÈ»á¤¬¡¢ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°ä¸À½ñ¤Î¼ºÇÔ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢´í¤Ê¤¤¡Ä¡×»ÊË¡½ñ»Î¤âÎä¤ä´À
¡Ö¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁè¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²ÈÂ²¤¬Ùæ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
»ÊË¡½ñ»Î¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤¬»ý»²¤·¤¿°ä¸À½ñÅù¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ°ÊÁ°¤Ë·Á¼°ÉÔÈ÷¤ÇÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¶Áè¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿°ä¸À½ñ¤Î¼ºÇÔ»öÎã¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ä¸À½ñ¡×¤ò¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÃÊÌ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤ì¤â¤¬¡ÖºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤´¼«Ê¬¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂè5°Ì¡ÛÊ¸¾Ï¤Î²ò¼á¤Ëµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤ë°ä¸À½ñ
¤Þ¤ºÂè5°Ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤·¤ÆÛ£Ëæ¤Ê°ä¸À½ñ¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÔÆ°»ºµÚ¤Ó¸½¶â¡¢ÍÂ¶â¤ò½ü¤¯°ìÀÚ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤ò½ü¤¤¤¿¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Îºâ»º¡ÊÆ°»º¤Ê¤É¡Ë¡×¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡ÊÉÔÆ°»º¡Ü¤½¤ÎÂ¾¤Îºâ»º¤¬ÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë
¡ü¤½¤ì¤È¤âÉÔÆ°»º¡¢¸½¶â¡¢ÍÂ¶â¤ò½ü¤¤¤¿¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Îºâ»º¡ÊÆ°»º¤Ê¤É¡Ë¡×¤Î¤ß¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Îºâ»º¤Î¤ß¤¬ÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë
¡ü¡ÖµÚ¤Ó¡×¤ä¡ÖÆÉÅÀ¡×¤Î°ÌÃÖ¼¡Âè¤Ç°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤êÆÀ¤ë
¼ÂÌ³¾å¡¢¤³¤¦¤·¤¿Û£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Ç²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢¡ÖÉã¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¡Ö¤¤¤ä°ã¤¦¡×¤ÈÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ï²ÈÄíÆâ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÍÂÃù¶â¤Î²òÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶âÍ»µ¡´Ø¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐË¡Ì³¶É¤¬´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë°ìµÁÅª¤Ë°ÕÌ£¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤Ê¸¸À¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤¬»ß¤Þ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ë¡Ì³¶É¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤Ç¤ÏÅÐµ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊäÀµ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ½ñ¤òÄÉ²ÃÄó½Ð¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë¶É¤ÏÁêÂ³¿Í¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¼ê¤¬ÌÂ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§Ê¸½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¸³ØÅªÉ½¸½¤äÕ¶¶Ê¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤µ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè4°Ì¡Ûº£¸½ºß¤Îºâ»º¾õ¶·¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿°ä¸À½ñ
Âè4°Ì¤Ï¡¢¡ÖºîÀ®»þÅÀ¤Îºâ»º¾õ¶·¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ä¸À½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡ÖA¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¤ÏºÊ¤Ë¡¢B¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¤ÏÄ¹ÃË¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£¡×
¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡¢½ñ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¸úÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¡£ºîÀ®¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ºâ»º¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ýºÂ¤ò²òÌó¤·¤Æ¤¤¤ë
¡üÍÂ¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ»Ä¹â¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤
¡üµÕ¤Ë°ìÊý¤Î¸ýºÂ¤À¤±¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡ü¿·¤¿¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë»ñ¶â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖºÊ¤ÎÀ¸³èÈñ³ÎÊÝ¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇA¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¤ò»ØÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤½¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ºÊ¤Ë¤Û¤È¤ó¤Éºâ»º¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Ë»ØÄê¤·¤¿B¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤¬Áè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡Èº£¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»àË´»þ¡É¤ò´ð½à¤ËÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ä¹ç¤Ç»ØÄê¤¹¤ë¡¢ºÇÄã¼èÆÀ³Û¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¡ÖÂ÷¤¹¡×¤Ç½ª¤ï¤ë°ä¸À½ñ
Âè3°Ì¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÄ¹ÃË¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¡ÖºÊ¤ËÂ÷¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ç½ª¤ï¤ë°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄ¹ÃË¤ËÂ÷¤¹¡£¡×
¡Öºâ»º¤Î½èÊ¬¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤ë¡£¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÈÂ²¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤Îºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¡ÖÂ÷¤¹¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤Ï¡¢¼èÆÀ¤µ¤»¤ë¼ñ»Ý¤Ê¤Î¤«¡¢´ÉÍý¤ò°Ñ¤Í¤ë¼ñ»Ý¤Ê¤Î¤«ÉÔÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ë¶É¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬ÇÛÆâÍÆ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤äÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¡¢Åö½é¤Î¡ÖÁè¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¤ÏµÕ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ëÊ¸½ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ëÏÀ¤ò½ñ¤¯Ê¸½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËµºÜ¤·¡¢¼èÆÀ¼Ô¤ÈÂÐ¾Ýºâ»º¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2°Ì¡ÛÉÔÆ°»º¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬»¨¤¹¤®¤ë°ä¸À½ñ
Âè2°Ì¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÆÃÄê¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤ÏºÊ¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Âð¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³ÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÁê¼ê¤ÏË¡Ì³¶É¤Ç¤¹¡£ÅÐµ´±¤Ï¡¢ÅÐµÊí¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸·Ì©¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌäÂêÅÀ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¼«Âð¡×¤¬¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤«ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ü½»µïÉ½¼¨¡Ê½»½ê¡Ë¤ÈÅÐµ¾å¤ÎÃÏÈÖ¤¬°Û¤Ê¤ë
¡üÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ÎµºÜ¤¬ÉÔ½½Ê¬
¡ü°ìÉô¤¬Ì¤ÅÐµ¤Ç¤¢¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢½»µïÉ½¼¨¤¬¡Ö¡»¡»»Ô¡»¡»Ä®1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÐµ¾å¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡Ö¡»¡»»Ô¡»¡»Ä®»ú¢¤¢¤123ÈÖÃÏ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»½ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤âÅÐµ¤È¤Ï°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤¬Ì¤ÅÐµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÁêÂ³ÅÐµ¤ÎÁ°Äó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎµºÜ¤Ï¡¢ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤É¤ª¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£½êºß¡¢ÃÏÈÖ¡¢ÃÏÌÜ¡¢ÃÏÀÑ¡¢²È²°ÈÖ¹æ¡¢¼ïÎà¡¢¹½Â¤¡¢¾²ÌÌÀÑ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼êÂ³¤¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤ÎÃæ¤Ç¤â¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¡¢Ê¶Áè¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃÄê¤Ï¸·Ì©¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û·Á¼°¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤°ä¸À½ñ
¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¡Ö·Á¼°ÉÔÈ÷¤Ë¤è¤êÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë°ä¸À½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥ß¥¹¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üÆüÉÕ¤¬¡ÖÎáÏÂ¡»Ç¯¡»·îµÈÆü¡×
¡üËÜÊ¸¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ü½ðÌ¾¤¬¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¤
¡ü²¡°õ¤¬¤Ê¤¤
¡üÄûÀµÊýË¡¤¬Êý¼°°ãÈ¿
¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï¡¢Ì±Ë¡¾å¤Î¸·³Ê¤ÊÊý¼°¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´Ê¸¼«½ñ¡¢ÆüÉÕ¤ÎÆÃÄê¡¢½ðÌ¾¡¢²¡°õ¤È¤¤¤¦Í×·ï¤ò·ç¤±¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±ÆâÍÆ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Êý¼°°ãÈ¿¤¬¤¢¤ì¤ÐË¡Åª¸úÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢°ä¸À¤¬¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î°Õ»×¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¯¤´²ÈÂ²¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡Î§¤Ï·Á¼°¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ä¸À¤òµßºÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡Ö¿´¾ð¤ÎÅÇÏª¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤
°ä¸À½ñ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¸·³Ê¤ÊË¡Î§Ê¸½ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡ü¾Íè¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀß·×¤«
¡ü¼èÆÀ¼Ô¤Èºâ»º¤¬ÌÀ³Î¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡üÊý¼°Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¤³¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤òÁè¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ä¸À¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê°ä¸À¤ÏÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÈË¡Î§¤¬¸òºø¤¹¤ëÊ¬Ìî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¼êÂ³¤¤ËÂÑ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º´Çì ÃÎºÈ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤µ¤¨¤»öÌ³½ê¡¡½êÄ¹