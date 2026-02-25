チャンネル登録者数188万人の6人組人気YouTuberグループ・フォーエイト48が24日、YouTubeを更新。6月23日で活動を終了し、解散すると発表した。



【写真】達筆で脱退の経緯をつづるゑむ氏。

メンバーは17日、それぞれのXで「フォーエイトから皆様に大切なご報告があります」と、24日に“重大発表”があることを予告していた。



リーダーのこたつは、動画で「フォーエイトは2026年6月23日をもって活動を終了します。突然のご報告になってしまい、申し訳ありません」と報告。タロー社長は「なぜこういった形での報告になったかというと、去年の11月ごろからフォーエイトとしてのゴールは何なのかということをメンバーで話し合ってきました。その中で、このままグループ活動を続ける形だったり、一回活動を休止するという形の意見もたくさん出ました」と振り返った。



こたつは「11月、12月、1月、2月はもうほんま、けっこうLINEとかでもそうなんですけど、直接会ってめっちゃ話し合いました」と、グループの今後について議論を重ねたことを強調。アマリザは「簡単に決められることじゃないんで、僕たちもたくさん話し合って、ちょっと遅くになっちゃったんですけど、お伝えすることになりました」と結論を伝えた。



あみかは「報告後、すぐに活動を終えるという選択肢もあったんですけど、話し合いの中でまだやりたいことだったりとか、それを全力でやり切りたいという思いがみんな一緒だったので、こういう形になった」と説明。永ennのアリスは「6月23日は、フォーエイトの結成日。今年で7年を迎える大切な日で、その日まで活動を届けたいっていうみんなの気持ちがあるため、続けることになりました」と、区切りの日を定めた。



わかう゛ぁは「できることは限られてきますが、応援してくれたみなさまが最後まで見届けてあげようみたいな。そう思ってもらえるような残りの４カ月大切にしていきますので、よろしくお願いします」と、視聴者に呼びかける。こたつは「6月23日…残り4カ月ぐらいになるんですけれど、フォーエイトらしさをしっかり出して、みなさんに楽しんでもらえるような動画をたくさん上げていくので、今後ともよろしくお願いします」と結んだ。



2019年から本格的に活動を始めたフォーエイトをめぐっては、メンバーのゑむ氏。が2025年9月、グループ内の「パワハラ」や「いじめ」を指摘し脱退を発表。フォーエイトがパワハラやいじめを否定し「この件についてはこの動画で、お伝えを最後とさせていただきます」と終結を宣言したが、ゑむ氏。は“証拠”とされる音声を公開するなど騒動が続いていた。



こたつが同月、動画で「今回のゑむ氏。の件は、弁護士を通じて、解決に向けた話し合いを進めております。詳しい内容につきましてはお伝えできませんが、どうか、ご理解いただけますと幸いです」と述べたが、その後進展については語られなかった。



（よろず～ニュース編集部）