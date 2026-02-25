アルコ＆ピースの平子祐希が、思春期真っ只中の長男との向き合い方について告白。藤本美貴が提示した解決策に「こわっ」と声を上げる一幕があった。

【映像】アルピー平子の「おしゃれ」な14歳”高身長”長男

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。2月24日の放送回では、4児のママである平愛梨、2児のパパであるアルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が登場した。

中学2年生で14歳の長男を持つ平子は、ある日、息子の部屋の壁に殴ったと思われるへこみを発見したという。「僕も身に覚えがかつてあったし『物に当たるなよ』ぐらいで抑えといた」と、自らの経験を重ねて優しく諭したことを振り返った。

しかし、その自宅は「築3年目の積水ハウス」だと言い、「厳しく言ってもいい部分じゃないですか」と、親としてどう対処すべきだったのか悩みを吐露。これに対し、横澤も実家の壁に穴を開けた過去を明かし、「絶対直さないほうがいい。その穴を見て、やってしまったなと自分の中で解決していく」と、反抗期の“青い衝動”に理解を示した。

そんな中、藤本は「私だったら、お年玉から引くよって言います。『修理代いくらか聞くね』って。自分でやったことには責任を持ってもらわないと」と断言。「実損」を本人に負担させるというシビアな教育方針を打ち出した。

この藤本の回答に、平子は「こわっ！」「膝から崩れ落ちると思う」と戦慄。藤本流の“一度痛い目にあわせる”厳しい姿勢に、スタジオは驚きと笑いに包まれていた。