¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Þ¥ê¥Ë¥ó ¿·Îø¿Í¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï´Ú¹ñ¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡ÖÇ¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥ÈÌÜ·â¾ðÊó¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Òà£´²óÅ¾¤Î¿Àá¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê£²£±¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¡¢Æ±½÷»Ò¤ÎÍû³¤¿Î¡Ê¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±£µ°Ì¤ÈÂçÊø¤ì¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹£¸°Ì¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¼º°Õ¤Îà¿Àá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÄÅ·¾ðÊó¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥ê¡¼¥É¡×¤Ï¡Ö¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬´Ú¹ñ¤ÎÆ±Î½¤È¸òºÝÃæ¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¹¤¬¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¢¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤¦¤é¤·¤¤¡££²¿Í¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÎÇ¥«¥Õ¥§¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬à¥Ç¡¼¥Èá¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈàÇ¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥Èá¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¤â¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥á¥À¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµî¤ë¡×¤ÈÇ®°¦¤òÊóÆ»¡£¡Ö£²¿Í¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤â¡ÖÇ¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢£²¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÉÑÈË¤ËË¬Ìä¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èà¤Ë¤ª¤ï¤»á¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ç®°¦¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë£¸°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¹ç¤Ç¤â£¸°Ì¤È·òÆ®¡£Î®Îï¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÄÎù¤Ê»Ñ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÊì¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£